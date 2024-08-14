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Зірці "Кварталу" вставили титанову пластину у голову після поранення на війні

14 серпня 2024 21:30
Антоніна Завадська - Редактор
Віктору Розовому провели складну операцію на черепі — фото
Український гуморист Віктор Розовий. Фото: instagram/viktor_rozovyi
Антоніна Завадська - Редактор

Український гуморист Віктор Розовий отримав важке поранення на фронті. Нині йому зробили операцію з відновлення черепа. Він жартує та радіє змінам.

Деталі комік розповів в Instagram. 

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Віктору Розовому провели складну операцію на черепі

Зірка "Кварталу 95" перебуває на реабілітації, де відновлюється після тяжкого поранення голови на фронті. Сьогодні йому провели операцію для відновлення черепа — вставили титанову краніопластину. Віктор Розовий показав, який має вигляд після маніпуляцій.  

"Шрамів не додалось. А заліза в голові побільшало", — написав артист.

Віктор Розовий показався після операції на черепі. Фото: instagram/viktor_rozovyi
Віктор Розовий показався після операції на черепі. Фото: instagram/viktor_rozovyi
Віктор Розовий жартує після операції. Фото: instagram/viktor_rozovyi
Віктор Розовий жартує після операції. Фото: instagram/viktor_rozovyi

Спеціалісти зробили 3D знімок голови Віктора Розового, щоб підібрати для нього пластину. Вона повністю відтворює форму його поранення. 

Віктор Розовий, як готувався до операції. Фото: instagram/viktor_rozovyi
Віктор Розовий, як готувався до операції. Фото: instagram/viktor_rozovyi
Віктор Розовий після операції. Фото: instagram/viktor_rozovyi
Віктор Розовий після операції. Фото: instagram/viktor_rozovyi

Нагадаємо, у березні комік отримав серйозне поранення, коли захищав країну від російських окупантів. Йому провели низку операцій, щоб врятувати життя. 

Віктора Розового хотіли відправити на лікування за кордон, однак поки що це неможливо. Артисту не можна робити поїздки на довгі дистанції. Він проходить реабілітацію в Україні та вже почав вчитися ходити заново. 

війна Квартал 95 операція українські зірки гумор поранення

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