Віктору Розовому провели складну операцію на черепі — фото

Зірці "Кварталу" вставили титанову пластину у голову після поранення на війні
Український гуморист Віктор Розовий отримав важке поранення на фронті. Нині йому зробили операцію з відновлення черепа. Він жартує та радіє змінам.
Деталі комік розповів в Instagram.
Віктору Розовому провели складну операцію на черепі
Зірка "Кварталу 95" перебуває на реабілітації, де відновлюється після тяжкого поранення голови на фронті. Сьогодні йому провели операцію для відновлення черепа — вставили титанову краніопластину. Віктор Розовий показав, який має вигляд після маніпуляцій.
"Шрамів не додалось. А заліза в голові побільшало", — написав артист.
Спеціалісти зробили 3D знімок голови Віктора Розового, щоб підібрати для нього пластину. Вона повністю відтворює форму його поранення.
Нагадаємо, у березні комік отримав серйозне поранення, коли захищав країну від російських окупантів. Йому провели низку операцій, щоб врятувати життя.
Віктора Розового хотіли відправити на лікування за кордон, однак поки що це неможливо. Артисту не можна робити поїздки на довгі дистанції. Він проходить реабілітацію в Україні та вже почав вчитися ходити заново.
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