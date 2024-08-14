Виктору Розовому провели сложную операцию на черепе.

Украинский юморист Виктор Розовый. Фото: instagram/viktor_rozovyi

Украинский юморист Виктор Розовый получил тяжелое ранение на фронте. Сейчас ему сделали операцию по восстановлению черепа. Он шутит и радуется переменам.

Подробности комик рассказал в Instagram.

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Звезда "Квартала 95" находится на реабилитации, где восстанавливается после тяжелого ранения головы на фронте. Сегодня ему провели операцию по восстановлению черепа — вставили титановую краниопластину. Виктор Розовый показал, как выглядит после манипуляций.

"Шрамов не прибавилось. А железа в голове стало больше", — написал артист.

Виктор Розовый показался после операции на черепе. Фото: instagram/viktor_rozovyi

Виктор Розовый шутит после операции. Фото: instagram/viktor_rozovyi

Специалисты сделали 3D снимок головы Виктора Розового, чтобы подобрать для него пластину. Она полностью воспроизводит форму его ранения.

Виктор Розовый, как готовился к операции. Фото: instagram/viktor_rozovyi

Виктор Розовый после операции. Фото: instagram/viktor_rozovyi

Напомним, в марте комик получил серьезное ранение, защищая страну от российских оккупантов. Ему провели ряд операций, чтобы спасти жизнь.

Виктора Розового хотели отправить на лечение за границу, однако пока это невозможно. Артисту нельзя совершать поездки на длинные дистанции. Он проходит реабилитацию в Украине и начал учиться ходить заново.