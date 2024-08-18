Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий высмеял Рамзана Кадырова

Актер Юрий Великий в роли террориста Рамзана Кадырова. Скриншот: YouTube/Yuri_Velikiy

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий снял новую пародию на террориста, главу Чечни Рамзана Кадырова. За несколько дней она набрала более миллиона просмотров и ворвалась в тренды украинского YouTube.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Юрия Великого.

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Юрий Великий снял новую пародию на Кадырова

В подписи к видео актер студии "Квартал 95" отметил, что ВСУ продолжают успешно осваивать земли Курской области РФ. Многие оккупанты сдались в плен. Среди них есть как срочники, так и так называемые "кадыровцы".

В новой пародии Юрий Великий превратился в Рамзана Кадырова, отчитывающегося о батальоне "Ахмат" армии оккупантов.

"Я окончательно хочу снести яйца, ой, внести ясность, Дон, что происходит в данный момент под курсом, если кто-то не в Курске. Многие сейчас пишут чушь, что бойцы бильбульона "Мохнат" (игра слов от батальона "Ахмат". — Ред.) покинули свои позиции, Дон. Это не правда, Дон. Они где были, так и остались, Дон", — отметил актер студии "Квартал 95".

Лишь несколько дней новой пародии Великого понадобилось, чтобы попасть в тренды украинского YouTube. На момент написания новости видео занимает 36-е место. Также следует отметить, что под пародией пользователи видеоплатформы оставили более 4,5 тысячи комментариев, что является достаточно солидным результатом.

Новая пародия Юрия Великого в трендах украинского YouTube. Скриншот: YouTube

Другие пародии Великого на Кадырова

Напомним, ранее мы писали, что пародия Юрия Великого на туристку в Курской области стала хитом в сети. Также мы рассказывали, что звезде "Квартала 95", военнослужащему Виктору Розовому вставили титановую пластину в голову после ранения на войне.