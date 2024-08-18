Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий высмеял Рамзана Кадырова

Очередная пародия актера студии "Квартал 95" на Кадырова попала в тренды YouTube
Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий снял новую пародию на террориста, главу Чечни Рамзана Кадырова. За несколько дней она набрала более миллиона просмотров и ворвалась в тренды украинского YouTube.
Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Юрия Великого.
Юрий Великий снял новую пародию на Кадырова
В подписи к видео актер студии "Квартал 95" отметил, что ВСУ продолжают успешно осваивать земли Курской области РФ. Многие оккупанты сдались в плен. Среди них есть как срочники, так и так называемые "кадыровцы".
В новой пародии Юрий Великий превратился в Рамзана Кадырова, отчитывающегося о батальоне "Ахмат" армии оккупантов.
"Я окончательно хочу снести яйца, ой, внести ясность, Дон, что происходит в данный момент под курсом, если кто-то не в Курске. Многие сейчас пишут чушь, что бойцы бильбульона "Мохнат" (игра слов от батальона "Ахмат". — Ред.) покинули свои позиции, Дон. Это не правда, Дон. Они где были, так и остались, Дон", — отметил актер студии "Квартал 95".
Лишь несколько дней новой пародии Великого понадобилось, чтобы попасть в тренды украинского YouTube. На момент написания новости видео занимает 36-е место. Также следует отметить, что под пародией пользователи видеоплатформы оставили более 4,5 тысячи комментариев, что является достаточно солидным результатом.
Другие пародии Великого на Кадырова
Напомним, ранее мы писали, что пародия Юрия Великого на туристку в Курской области стала хитом в сети. Также мы рассказывали, что звезде "Квартала 95", военнослужащему Виктору Розовому вставили титановую пластину в голову после ранения на войне.
Читайте Новини.LIVE!