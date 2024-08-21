Украинский комик Дмитрий Носов. Фото: instagram/nosovdima

Украинский комик Дмитрий Носов выразил свое мнение по поводу популярности "Квартала 95" и "Дизель Шоу". Он считает, что они потеряли свою актуальность.

Об этом он рассказал на проекте "Интервью24".

Читайте также:

Дмитрий Носов считает "Квартал 95" и "Дизель Шоу" устаревшими

Соучредитель проекта Standup UA и комик Дмитрий Носов высказался по поводу юмористических проектов. Он считает, что актеры "Квартала 95" могут развивать свой бренд вне шоу. Однако их точно обойдут стендап комики, если у них тоже появится такая возможность.

"Стендап должен иметь среду, в которой комики развиваются и растут. Какое-то шоу, где будет не только стендап, но и другие юмористические форматы. Какие-то программы, которые будут интересно смотреть как взрослым, так и молодежи. Тогда, конечно, стендап сможет конкурировать", — заявил Дмитрий.

Дмитрий Носов захейтил "Дизель Шоу" и "Квартал 95". Фото: instagram/nosovdima

Также юморист считает, что "Дизель Шоу", "Мамахохотала-шоу" и "Квартал 95" теряют популярность.

"Их пик, мне кажется, прошел. Просто до сих пор есть люди, которые смотрят телевизор, а там не из чего выбирать. К тому же это смотрели годами, и это своеобразная привычка", — поделился Носов.

Напомним, пародия на Кадырова, которую совершил один из актеров "Квартала 95", залетела в тренды. Также звезду "Квартала" не пустили на ферму по неоднозначной причине.