Аліна Блажкевич із сином з'їздила на відпочинок на ферму

Зірка "Жіночого Кварталу" Аліна Блажкевич із сином Андрієм. Фото: instagram.com/alinablazhkevych/

Українська акторка та зірка "Жіночого кварталу", учасниця "Ліги сміху" Аліна Блажкевич у березні народила первістка, сина Андрія. В останні тижні літа зірка вирішила разом з дитиною та колегами відвідати ферму, однак зіткнулася із негативом.

Про це вона розповіла в Stories на своїй сторінці Instagram.

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Акторка разом із маленьким сином Андрієм та своїми колегами по сцені "Жіночого кварталу" Олександрою Машлятіною та Анастасією Оруджовою вирішили не марнувати час та використати останні літні дні із користю. Вони разом вирушили подивитися тварин на ферму поблизу Києва.

Дівчата стикнулися із негативом. Блажкевич розповіла, що їх не пропустили на вході. Один із працівників зазначив про те, що потрібно було записуватися на екскурсію заздалегідь, адже в той момент на території ферми велися зйомки. Незважаючи не те, що у співробітника не цікавилися з приводу фотосесії, він додав, що вони платні і в них би не вийшло сфотографуватися із тваринами безкоштовно.

Акторки "Жіночого кварталу" із зіпсованим настроєм вирушили на ферму із віслюками. Зірки та малюк гарно провели час та безплатно пофотографувалися із милиими тваринами.

Олександра Машлятіна, Анастасія Оруджова та Аліна Блажкевич із сином Андрієм. Фото: instagram.com/alinablazhkevych/

Олександра Машлятіна, Анастасія Оруджова та Аліна Блажкевич із сином Андрієм на фермі. Фото: instagram.com/alinablazhkevych/

Аліна Блажкевич тримає на руках сина Андрія. Фото: instagram.com/alinablazhkevych/

Нагадаємо, нещодавно акторка Тетяна Песик поскаржилась на погіршення здоров'я. А також Ірина Сопонару мало не знесла дитину посеред Києва.