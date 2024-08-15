Алина Блажкевич с сыном съездила на отдых на ферму

Звезду "Женского квартала" с сыном на руках не пустили на ферму под Киевом — что произошло
Украинская актриса и звезда "Женского квартала", участница "Лиги смеха" Алина Блажкевич в марте родила первенца, сына Андрея. В последние недели летом звезда решила вместе с ребенком и коллегами посетить ферму, однако столкнулась с негативом.
Об этом она рассказала в Stories на своей странице Instagram.
Алина Блажкевич о скандальной поездке на ферму
Актриса вместе с маленьким сыном Андреем и своими коллегами по сцене "Женского квартала" Александрой Машлятиной и Анастасией Оруджевой решили не терять время и использовать последние летние дни с пользой. Они вместе отправились посмотреть животных на ферму вблизи Киева.
Девушки столкнулись с негативом. Блажкевич рассказала, что их не упустили на входе. Один из работников отметил, что нужно было записываться на экскурсию заранее, ведь в тот момент на территории фермы велись съемки. Несмотря на то, что у сотрудника не интересовались по поводу фотосессии, он добавил, что они платные и у них не получилось бы сфотографироваться с животными бесплатно.
Актрисы "Женского квартала" с испорченным настроением отправились на ферму с ослами. Звезды и малыш хорошо провели время и бесплатно сфотографировались с милыми животными.
Напомним, недавно актриса Татьяна Песик пожаловалась на ухудшение здоровья. А также Ирина Сопонару чуть не снесла ребенка посреди Киева.
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