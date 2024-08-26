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Зірка "Дизель шоу" здивував заняттям у розпал ракетної атаки на Київ

26 серпня 2024 17:20
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Євген Сморигін показався на кухні у розпал повітряної тривоги
Український шоумен Євген Сморигін. Фото: Instagram/smorigin_evgeni
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Зірка "Дизель шоу" Євген Сморигін показав шанувальникам, чим займався у розпал масованої ракетної атаки на Київ. Артист піклувався про своїх дітей.

Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Вранці 26 серпня росіяни атакували Київ десятками ракет та дронів. Поки тисячі жителів та гостей столиці ховалися в укриттях, актор Євген Сморигін смажив на кухні сирники для своїх дітей.

"Ракети, ПВО, вибухи, літаки, але сніданок дітям треба готувати! Слава Україні!" — підписав він зроблений кадр.

Зірка "Дизель шоу" здивував заняттям у розпал ракетної атаки на Київ - фото 1
Євген Сморигін смажить сирники. Фото: Instagram/smorigin_evgeni

Українці оцінили почуття гумору актора. Користувачі соцмереж похвалили Сморигіна за відмінне виконання батьківських обов'язків.

"На вигляд дуже смачно! Який татко гарний! Хай Бог береже вашу сімʼю".

"Війна війною, сніданок згідно з розкладом. Наші реалії".

"Життя триває! Слава ЗСУ!"

"Ти крейзі".

Зірка "Дизель шоу" здивував заняттям у розпал ракетної атаки на Київ - фото 2
Коментарі під публікацією Євгена Сморигіна. Фото: Instagram/smorigin_evgeni

Нагадаємо, учасниця "Дизель Шоу" Вікторія Булітко презентувала спільну з нареченим пісню. А також відомий комік розкритикував "Дизель Шоу".

Київ діти Дизель шоу українські зірки ракети сирники

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