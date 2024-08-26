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Звезда "Дизель шоу" удивил занятием в разгар ракетной атаки на Киев

26 августа 2024 17:20
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Евгений Сморыгин показался на кухне в разгар воздушной тревоги
Украинский шоумен Евгений Сморыгин. Фото: Instagram/smorigin_evgeni
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Звезда " Дизель шоу " Евгений Сморигин показал поклонникам, чем занимался в разгар массированной ракетной атаки на Киев. Артист заботился о своих детях.

Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

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Евгений Сморыгин показался на собственной кухне

Утром 26 августа россияне атаковали Киев десятками ракет и дронов. Пока тысячи жителей и гостей столицы прятались в укрытиях, актер Евгений Сморыгин жарил сырники для своих детей на кухне.

"Ракеты, ПВО, взрывы, самолеты, но завтрак детям нужно готовить! Слава Украине!" — подписал он сделанный кадр.

Звезда "Дизель шоу" удивил занятием в разгар ракетной атаки на Киев - фото 1
Евгений Сморыгин жарит сырники. Фото: Instagram/smorigin_evgeni

Украинцы оценили чувство юмора актера. Пользователи соцсетей похвалили Сморыгина за отличное выполнение родительских обязанностей.

"По внешнему виду очень вкусно! Какой папа хороший! Пусть Бог бережет вашу семью".

"Война войной, завтрак по расписанию. Наши реалии".

"Жизнь продолжается! Слава ВСУ!"

"Ты крейзи".

Звезда "Дизель шоу" удивил занятием в разгар ракетной атаки на Киев - фото 2
Комментарии под публикацией Евгения Сморыгина. Фото: Instagram/smorigin_evgeni

Напомним, участница "Дизель Шоу" Виктория Булитко презентовала совместную с женихом песню. А также известный комик подверг критике "Дизель Шоу".

Киев дети Дизель шоу украинские звезды ракеты сырники

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