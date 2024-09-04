Актеры "Дизель Шоу" попали в скандал из-за номера об уклонистов

Сценка по выпуску "Дизель Шоу". Фото: скриншот YouTube

Актеры популярной программы "Дизель Шоу" разыграли сцену, которая разозлила украинцев. Номер получил название "Балет ТЦКашное озеро".

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube.

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Актеры разыграли сценку, в которой показали прогулку военнообязанного украинца. Остановивших его патрульных в "Дизель Шоу" назвали черными лебедями, а работников ТЦК — зелеными.

Участники продемонстрировали на сцене, как задержанного мужчину силой заставляют пройти ВВК.

"К вашему вниманию балет: "ТЦКшное озеро"... Музыка и ситуация классические. Сцена первая. По улице провинциального города смело шагает военнообязанный... Сцена вторая. Во время этой прогулки, как всегда, появляются черные лебеди. ..", — озвучивает участница шоу.

Украинцев возмутили кадры. Многие считают, что шутки об ухилянтах сейчас не ко времени.

"У них белый билет, им можно все".

"Двоякие ощущения. С одной стороны они не умалчивают тему и это хорошо, с другой стороны высмеивают ее и теряется весь смысл".

"Самое печальное в этом скетче: авторы считают, что без голосового сопровождения аудитория не поймет, что происходит".

"Более ровные украинцы высмеивают менее равных украинцев под веселый смех и аплодисменты полного зала".

"Для меня единственное здесь смешное это их танец (без слов, просто они как-то смешно это все делают)".

Реакция украинцев на номер "Дизель Шоу". Фото: x.com/scamp_grizhor/status/1

Напомним, участница "Дизель Шоу" Виктория Булитко презентовала совместную с женихом песню. А также Евгений Сморыгин удивил занятием в разгар ракетной атаки на Киев.