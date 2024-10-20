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Шестая годовщина гибели — в Дизель Студио почтили память Марины Поплавской

20 октября 2024 11:23
Иван Ролетов - Редактор
Иван Ролетов
Редактор
Годовщина гибели в ДТП Марины Поплавской — в Дизель Шоу появилась трогательная публикация
Актриса Марина Поплавская. Фото: Instagram/marianna.poplavska
Иван Ролетов - Редактор
Иван Ролетов
Редактор

В воскресенье, 20 октября, исполнилось шесть лет с момента гибели известной актрисы звезды "Дизель Студио" Марины Поплавской. Она погибла в ДТП, когда с коллегами возвращалась с гастролей в Киев. Коллектив "Дизель Студио", выпускающий популярное "Дизель Шоу", посвятил Поплавской трогательную публикацию.

Она появилась в соцсетях творческого коллектива.

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В трогательной публикации коллектив "Дизель Студио" назвал актрису: "Маринка, Марианна, Королева Юмора, Подруга, Актриса, Учительница, Мама". Знаменитости отметили, что они еще раз вспоминают тот страшный день и дорогу. Трагедия, заверили в "Дизель Студии", разделила все на до и после.

"Каждый день с того страшного мгновения мы чувствуем неуемную боль потери. Каждый раз кажется, будто это страшный сон... Эмоции душат, рвут на куски наши души, рубец на сердце ежегодно болит все сильнее! Кто-то говорит, что время лечит. Нет, не лечит! Оно только притупляет боль и принудительно учит с ним жить и принимать такую несправедливую судьбу", — отметили в коллективе.

Марина Поплавская
Актриса Марина Поплавская. Фото: Instagram/dizelstudio

В "Дизель Студио" отметили, что им многое хочется рассказать Поплавской. Если бы была такая возможность. Актеры, среди которых Евгений Сморигин, Виктория Булитко, Егор Крутоголов, Дмитрий Танкович и другие, вспоминают, как проводили вместе время, все репетиции, прогулки, встречи.

"Мариша, ты навсегда останешься в наших сердцах, в нашей истории и в сердцах миллионов зрителей по всему миру! Ты — легенда, которую никогда и никто не забудет! Прекрасная, обаятельная, неповторимая, навсегда наша… Марина Францевна! Любим, мысленно обнимаем знаем, что ты смотришь на нас и очень тщательно оберегаешь! Спасибо за все", — подытожили в коллективе.

Отметим, что трагедия произошла возле села Мила Киевской области 20 октября 2018 года. Коллектив возвращался в столицу из Львова. Марина Поплавская была на переднем сиденье рядом с водителем. Их автобус столкнулся с грузовиком.

Четверо актеров "Дизель Студио" получили разные травмы, а Марина Поплавская погибла до приезда скорой помощи. По словам специалистов, шансов выжить у нее не было. Водитель полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием.

Авария ДТП
Автобус, в котором погибла Марина Поплавская. Фото: Национальная полиция

Напомним, ранее мы рассказывали, что отец погибшего экс-участника One Direction Лиама Пейна посетил место трагедии. Также мы писали о теории заговора вокруг смерти Майкла Джексона.

смерть Дизель шоу Марина Поплавская украинские звезды актеры

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