Кинопремьеры недели - что посмотреть в кино на выходных

Новая неделя богата на кинопремьеры. В частности, в этот четверг в кинотеатрах выходит драма с Бенедиктом Камбербэтчем, мистический фильм ужасов и лента оскароносного режиссера Мстислава Чернова.

"Роузы"

Жизнь архитектора Тео идеальна — отличная работа, красивая жена и послушные дети. Однако жизнь супругов кардинально меняется, когда главного героя увольняют, а его жена Айви становится настоящей звездой. Тео вынужден взять все домашние обязанности и воспитание детей на себя.

"2000 метров до Андреевки"

Оскароносный режиссер Мстислав Чернов показал события украинского контрнаступления на Бахмутском направлении осенью 2023 года. Режиссер вместе с фотографом Александром Бабенко показал, как бойцы 3-й ОШБр преодолевали заминированный лес для деоккупации ключевого села Андреевка южнее Бахмута.

"Потустороннее"

Супруги переезжают в новый дом, в котором начинают происходить странные вещи. Новые жильцы ощущают присутствие призраков, которые вдребезги разрушают их жизнь.

"Оператор"

"Его имени почти никто не знает, а лица - и подавно. Но когда людям, ставшим свидетелями преступлений крупных корпораций грозит опасность, именно он приходит на помощь. Теневой агент Том — последний шанс для тех, кто перешел дорогу сильным мира сего. Его методы точны, а планы — безупречны", — говорится в синопсисе экшена.

