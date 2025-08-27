Відео
Фільм Мстислава Чернова, жахи та екшн — кінопрем'єри тижня

Фільм Мстислава Чернова, жахи та екшн — кінопрем'єри тижня

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 19:24
Кінопрем'єри тижня — що подивитись в кіно на вихідних
Кадр з фільму "Роузи". Фото: Searchlight Pictures

Новий тиждень багатий на кінопрем'єри. Зокрема, цього четверга в кінотеатрах виходить драма із Бенедиктом Камбербетчем, містичний фільм жахів та стрічка оскароносного режисера Мстислава Чернова.

Редакція Новини.LIVE розповідає детальніше.

Читайте також:

"Роузи"

Життя архітектора Тео ідеальне — чудова робота, красива дружина й слухняні діти. Проте життя подружжя кардинально змінюється, коли головного героя звільняють, а його дружина Айві стає справжньою зіркою. Тео вимушений взяти всі домашні обов'язки та виховання дітей на себе.

"2000 метрів до Андріївки"

Оскароносний режисер Мстислав Чернов показав події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку восени 2023 року. Режисер разом із фотографом Олександром Бабенком показав, як бійці 3-тьої ОШБр долали замінований ліс для деокупації ключового села Андріївка південніше Бахмуту.

"Потойбічне"

Подружжя переїжджає в новий будинок, в якому починають відбуватися дивні речі. Нові мешканці відчувають присутність привидів, які вщент руйнують їхнє життя.

"Оператор"

"Його імені майже ніхто не знає, а обличчя — й поготів. Але коли людям, що стали свідками злочинів великих корпорацій загрожує небезпека, саме він приходить на допомогу. Тіньовий агент Том — останній шанс для тих, хто перейшов дорогу сильним світу цього. Його методи точні, а плани — бездоганні", — йдеться в синопсисі екшену.

Нагадаємо, раніше ми писали про психологічний трилер "Жінка у вікні", який справді варто подивитись. Також Netflix показав трейлер 3-го сезону японського серіалу "Аліса в прикордонні", де події яких обертатимуться навколо карти Джокера.

Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
