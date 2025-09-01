Кращі кінофраншизи за останні 10 років — що подивитись ввечері

Кадр з фільму "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій". Фото: Lionsgate

"Зоряні війни" — епічна космічна сага, яка вже понад пів століття залишається культовою. Проте є інші франшизи, які нічим не поступаються легендарному всесвіту Джорджа Лукаса.

Підбіркою франшиз поділився Collider.

Голодні ігри

"Голодні ігри" складаються з чотирьох фільмів і розповідає історію Кетніс Евердін (Дженніфер Лоуренс), яка стає обличчям класової революції, спрямованої на повалення Капітолію. Франшиза попереджає про небезпеку пропаганди та про те, як легко можна захопити владу і зловживати нею, навіть в ім'я добра.

Чужий

"Чужий" частково завдячує своїм успіхом "Зоряним війнам". Кіностудії були готові дати зелене світло проєкту Рідлі Скотта після успіху "Зоряних війн. Епізод IV: Нова надія", і в підсумку права на проєкт отримала компанія 20th Century Fox. Саме цю стрічку чекала аудиторія в 1979 році, і "Чужий" став хітом. Було знято 3 сиквели, 4 спін-офи, 2 приквели, а тепер і новий телесеріал "Чужий: Земля".

Стартрек: За межами всесвіту

"Стартрек" був створений Джином Родденберрі для того, щоб привернути увагу до складних соціальних проблем через призму вигадки. Зокрема, раси, гендерної ідентичності чи сексуальності.

Кіновсесвіт Marvel

Кіновсесвіт всесвіт Marvel розпочав свою історію у 2008 році "Залізною людиною". У інтерпретації Джона Фавро герой Marvel Тоні (Роберт Дауні-молодший) страждає від наслідків свого плейбойського способу життя та виробництва зброї, перетворюючись з безтурботного капіталіста на антивоєнного супергероя.

Парк Юрського періоду

Франшиза стане ідеальним вибором для фанатів наукової фантастики". Вона викриває небезпеку використання науки для отримання прибутку. У франшизі знімалися одні з найкрасивіших акторів Голлівуду — Джефф Голдблю, Лора Дерн, Брайс Даллас Говард та Скарлетт Йоганссон. "Світ Юрського періоду: Відродження" вийшов у липні.

