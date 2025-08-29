Продовження кращих серіалів Netflix — що подивитись цієї осені

Кадр з серіалу "Дивні дива". Фото: Netflix

Осінь — час, коли псується погода і ми проводимо більше часу вдома. Проте Netflix не дасть засумувати із новинками та продовженням цікавих серіалів.

Підбіркою стрічок поділився Collider.

"Венздей"

Донька зловісної та ексцентричної родини Адамсів опиняється у школі-інтернаті "Невермор", де вчаться діти із суперздібностями. Венздей розслідує серію дивних убивств та намагається розкрити таємниці минулого своєї родини. Прем'єра завершальної частини другого сезону вийде вже цієї середи, 3 вересня.

"Дивні дива"

Події серіалу розгортається в 80-х роках і розповідають про групу друзів, які живуть у маленькому містечку в штаті Індіана, де відбуваються дивні речі. Після зникнення їхнього друга вони відкривають світ сповнений жахливих небезпек. Нові епізоди вийдуть вже в листопаді 2025 року.

"Ніхто цього не хоче"

Сюжет серіалу розповідає про незвичайну пару закоханих, які, попри різні погляди на життя, різну релігію та культурні традиції, глибоко і безповоротно закохуються одне в одного. Другий сезон дебютує 23 жовтня 2025 року.

"Аліса в Прикордонні"

У кожному епізоді "Аліса в Прикордонні" показують нову смертельну гру. Затамувавши подих, глядачі намагаються вгадати, хто виживе, а хто ні, адже насправді ніхто не в безпеці. Третій сезон Netflix покаже вже 25 вересня.

