Главная Кино 4 сериала Netflix, которые мы ждем осенью 2025 года

4 сериала Netflix, которые мы ждем осенью 2025 года

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 15:45
Продолжение лучших сериалов Netflix - что посмотреть этой осенью
Кадр из сериала "Очень странные дела". Фото: Netflix

Осень — время, когда портится погода и мы проводим больше времени дома. Однако Netflix не даст заскучать с новинками и продолжением интересных сериалов.

Подборкой лент поделился Collider.

Читайте также:

"Венздей"

Дочь зловещей и эксцентричной семьи Адамсов оказывается в школе-интернате "Невермор", где учатся дети с суперспособностями. Венздей расследует серию странных убийств и пытается раскрыть тайны прошлого своей семьи. Премьера заключительной части второго сезона выйдет уже в эту среду, 3 сентября.

"Странные чудеса"

События сериала разворачивается в 80-х годах и рассказывает о группе друзей, которые живут в маленьком городке в штате Индиана, где происходят странные вещи. После исчезновения их друга они открывают мир полный ужасных опасностей. Новые эпизоды выйдут уже в ноябре 2025 года.

"Никто этого не хочет"

Сюжет сериала рассказывает о необычной паре влюбленных, которые, несмотря на разные взгляды на жизнь, разную религию и культурные традиции, глубоко и бесповоротно влюбляются друг в друга. Второй сезон дебютирует 23 октября 2025 года.

"Алиса в Пограничье"

В каждом эпизоде "Алиса в Пограничье" показывают новую смертельную игру. Затаив дыхание, зрители пытаются угадать, кто выживет, а кто нет, ведь на самом деле никто не в безопасности. Третий сезон Netflix покажет уже 25 сентября.

сериал Netflix осень Сериал "Уэнздей" Премьера
Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
