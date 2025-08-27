Возможен ли роман между Уэнсдей и Энид — создатели сериала ответили

Венздей и Энид. Фото: кадр из видео

Сериал "Венздей", вышедший в 2022 году, стал любимцем миллионов зрителей по всему миру. И вот спустя почти три года создатели культовой истории снова порадовали фанатов вторым сезоном. Хотя и последние четыре серии еще только должны выйти в сентябре, зрители уже заговорили о возможном романе между Венздей и Энид. Предполагают, что между ними будет нечто большее, чем просто дружба. Создатели сериала дали однозначный ответ на это.

Об этом пишет Decider.

Реклама

Читайте также:

Какие чувства на самом деле между Венздей и Энид

Продюсеры сериала "Венздей" Альфред Хоф и Майлз Миллар однозначно заявили, что романтических отношений между Венздей и Энид точно не будет. Это стерло многочисленные фанатские теории о потенциальном романе между главной героиней сериала и ее соседкой по комнате.

Энид из сериала "Венздей". Фото: кадр из видео

Как отметил Гоф, это история прежде всего о женской дружбе. Он добавил, что зрители могут интерпретировать ее, как хотят, однако сериал другим путем не пойдет.

"Это красота телевидения — люди могут увидеть в отношениях персонажей то, что им близко. Но Уэнсдей и Энид — очень хорошие подруги", — отметил он.

Главная героиня сериала "Венздей". Фото: кадр из видео

Миллар добавил, что создатели сериала стремились передать чувства между Венсдей и Энид вокруг "идеи сестринства и того, что это значит". Он подчеркнул, что о романтике речь не идет, хотя это и означает что-то особенное.

"Удивительно, что их приняли именно так. Я думаю, что это что-то особенное, уникальное в этом. Этот сериал, по сути, о двух девушках-подростках, которые нуждаются друг в друге и нашли эту связь. И они очень, очень разные", — сказал Миллар.

Несмотря на это, фанаты не сдаются. TikTok просто заполнен видео и коллажами с хэштегом #Wenclair (сочетание имен Wednesday и Enid).

Напомним, ранее мы писали о лучших психологических мини-сериалах от Netflix. От них просто невозможно оторваться.

Также мы рассказывали о лучшей драме, в которой показана борьба женщины с шизофренией. Она пытается вырваться из лап системы.