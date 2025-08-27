Відео
Фанати підозрюють роман — чи можливі почуття між Венсдей та Енід

Фанати підозрюють роман — чи можливі почуття між Венсдей та Енід

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 21:29
Чи можливий роман між Венсдей та Енід — творці серіалу відповіли
Венздей та Енід. Фото: кадр з відео
Ключові моменти Які почуття насправді між Венздей та Енід

Серіал "Венздей", що вийшов у 2022 році, став улюбленцем мільйонів глядачів по всьому світу. І ось майже через три роки творці культової історії знову порадували фанатів другим сезоном. Хоча й останні чотири серії ще тільки мають вийти у вересні, глядачі вже заговорили про можливий роман між Венздей та Енід. Припускають, що між ними буде щось більше, ніж просто дружба. Творці серіалу дали однозначну відповідь на це.

Про це пише Decider.

Читайте також:

Продюсери серіалу "Венздей" Альфред Гоф і Майлз Міллар однозначно заявили, що романтичних стосунків між Венздей та Енід точно не буде. Це стерло численні фанатські теорії про потенційний роман між головною героїнею серіалу та її сусідкою по кімнаті.

Чи можливі романтичні стосунки між Венздей та Енід
Енід з серіалу "Венздей". Фото: кадр з відео

Як наголосив Гоф, це історія насамперед про жіночу дружбу. Він додав, що глядачі можуть інтерпретувати її, як хочуть, однак серіал іншим шляхом не піде.

"Це краса телебачення — люди можуть побачити у стосунках персонажів те, що їм близьке. Але Венсдей та Енід — дуже добрі подруги", — зазначив він.

Чи можливі романтичні стосунки між Венздей та Енід
Головна героїня серіалу "Венздей". Фото: кадр з відео

Міллар додав, що творці серіалу прагнули передати почуття між Венсдей та Енід навколо "ідеї сестринства та того, що це означає". Він наголосив, що про романтику не йдеться, хоча це й означає щось особливе.

"Дивовижно, що їх прийняли саме так. Я думаю, що це щось особливе, унікальне в цьому. Цей серіал, по суті, про двох дівчат-підлітків, які потребують одна одну та знайшли цей зв'язок. І вони дуже, дуже різні", — сказав Міллар.

Попри це, фанати не здаються. TikTok просто заповнений відео та колажами з хештегом #Wenclair (поєднання імен Wednesday та Enid).

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі психологічні мінісеріали від Netflix. Від них просто неможливо відірватись.

Також ми розповідали про найкращу драму, в якій показано боротьбу жінки з шизофренією. Вона намагається вирватися з лап системи.

серіал психологія Серіал "Венздей" цікаві факти стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
