Фильмы с Томом Харди - что посмотреть вечером

Известный голливудский актер Том Харди всегда готов браться за самые сложные роли. В негодяев и красавчиков, которых играет актер, влюбляются миллионы женщин по всему миру.

"Воин" (2011)

Лента рассказывает о двух братьях, которые из-за больших проблем отдалились друг от друга, однако впервые вместе приняли участие в турнире по смешанным боевым искусствам. "Воин" имеет невероятный финал, который после титров оставит впечатление еще на несколько недель.

"Лок" (2013)

Главный герой — преданный семьянин и успешный руководитель. Он живет свою лучшую жизнь, пока не получает телефонный звонок, который разрушает его годами выстроенный мир.

"Безумный Макс: Дорога гнева" (2015)

В постапокалиптической пустыне женщина восстает против тиранического правителя. Она пытается найти свою родину с помощью группы женщин-заключенных, психотического поклонника и бродяги по имени Макс, которого и сыграл Том Харди.

"Дюнкерк" (2017)

Лента рассказывает об эвакуации солдат из Бельгии, Великобритании и Франции из города Дюнкерк, который был окружен немецкой армией во время Второй мировой войны. Харди играет здесь пилота истребителя, который рискует своей жизнью ради того, чтобы спасти других.

Байкеры (2024)

После случайной встречи упрямая Кэти влюбляется в Бенни — члена мотоклуба "Вандалы" со Среднего Запада. Однако когда клуб превращается в опасный подпольный мир насилия, Бенни приходится выбирать между Кэти и своей преданностью клубу.

