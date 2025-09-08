Видео
Главная Кино От воина до летчика — 5 фильмов, которые влюбят вас в Тома Харди

От воина до летчика — 5 фильмов, которые влюбят вас в Тома Харди

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 19:24
Фильмы с Томом Харди - что посмотреть вечером
Актер Том Харди. Фото: Reuters

Известный голливудский актер Том Харди всегда готов браться за самые сложные роли. В негодяев и красавчиков, которых играет актер, влюбляются миллионы женщин по всему миру.

Подборкой интересных лент с Томом Харди поделился Collider.

"Воин" (2011)

Лента рассказывает о двух братьях, которые из-за больших проблем отдалились друг от друга, однако впервые вместе приняли участие в турнире по смешанным боевым искусствам. "Воин" имеет невероятный финал, который после титров оставит впечатление еще на несколько недель.

"Лок" (2013)

Главный герой — преданный семьянин и успешный руководитель. Он живет свою лучшую жизнь, пока не получает телефонный звонок, который разрушает его годами выстроенный мир.

"Безумный Макс: Дорога гнева" (2015)

В постапокалиптической пустыне женщина восстает против тиранического правителя. Она пытается найти свою родину с помощью группы женщин-заключенных, психотического поклонника и бродяги по имени Макс, которого и сыграл Том Харди.

"Дюнкерк" (2017)

Лента рассказывает об эвакуации солдат из Бельгии, Великобритании и Франции из города Дюнкерк, который был окружен немецкой армией во время Второй мировой войны. Харди играет здесь пилота истребителя, который рискует своей жизнью ради того, чтобы спасти других.

Байкеры (2024)

После случайной встречи упрямая Кэти влюбляется в Бенни — члена мотоклуба "Вандалы" со Среднего Запада. Однако когда клуб превращается в опасный подпольный мир насилия, Бенни приходится выбирать между Кэти и своей преданностью клубу.

Этой осенью выйдет документальный фильм о группе "Океан Эльзы".

Paramount подтвердила работу над экранизацией компьютерной игры Call of Duty.

5 кинофраншиз, которые не уступают "Звездным войнам".

4 культовых корейских триллера, которые держат в напряжении до титров.

Фильм "Балерина" — чем он особенный с точки зрения психологии.

Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
