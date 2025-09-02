Paramount снимет фильм по игре "Call of Duty" - детали

Кадр из игры "Call of Duty". Фото: Activision

Кинокомпания Paramount подписала киносоглашение с издателем видеоигр Activision, принадлежащей Microsoft, чтобы перенести франшизу "Call of Duty" на большой экран. Вероятно, она выходит за рамки создания одного блокбастера.

Об этом сообщает Variety.

Реклама

Читайте также:

Выйдет фильм по игре "Call of Duty"

Отмечается, что в рамках партнерства Paramount будет разрабатывать, производить и распространять полнометражный фильм, основанный на вселенной "Call of Duty", который охватывает более 30 основных игр, выпущенных с момента дебюта оригинальной "CoD" в 2003 году. Стоимость контракта не разглашается.

По данным источников издания, хотя соглашение направлено на создание одного блокбастера "Call of Duty", оно также предусматривает возможность расширения Paramount вселенной "CoD" на кино и телевидение. Пока нет никаких деталей о сюжете ленты.

С "Call of Duty" Paramount получает доступ не только к самой успешной франшизе видеоигр всех времен, которая продалась тиражом 500 миллионов копий по всему миру и принесла 30 миллиардов долларов дохода по состоянию на 2022 год, но и к франшизе видеоигр, которая ранее не была адаптирована для кино или телевидения.

Из жизни ушел актер "Крепкого орешка" и "Сумерек".

Ольга Сумская растрогала редким архивным фото с мамой.

Алина Гросу сыграет одну из главных ролей в романтической комедии.

Психологический триллер "Женщина в окне", который действительно стоит посмотреть.

Netflix показал бэкстейдж со съемок второй части "Венздей".