Paramount снимет фильм по игре "Call of Duty" - детали

Paramount подтвердила работу над экранизацией Call of Duty
Кинокомпания Paramount подписала киносоглашение с издателем видеоигр Activision, принадлежащей Microsoft, чтобы перенести франшизу "Call of Duty" на большой экран. Вероятно, она выходит за рамки создания одного блокбастера.
Об этом сообщает Variety.
Выйдет фильм по игре "Call of Duty"
Отмечается, что в рамках партнерства Paramount будет разрабатывать, производить и распространять полнометражный фильм, основанный на вселенной "Call of Duty", который охватывает более 30 основных игр, выпущенных с момента дебюта оригинальной "CoD" в 2003 году. Стоимость контракта не разглашается.
По данным источников издания, хотя соглашение направлено на создание одного блокбастера "Call of Duty", оно также предусматривает возможность расширения Paramount вселенной "CoD" на кино и телевидение. Пока нет никаких деталей о сюжете ленты.
С "Call of Duty" Paramount получает доступ не только к самой успешной франшизе видеоигр всех времен, которая продалась тиражом 500 миллионов копий по всему миру и принесла 30 миллиардов долларов дохода по состоянию на 2022 год, но и к франшизе видеоигр, которая ранее не была адаптирована для кино или телевидения.
