Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Paramount подтвердила работу над экранизацией Call of Duty

Paramount подтвердила работу над экранизацией Call of Duty

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 20:07
Paramount снимет фильм по игре "Call of Duty" - детали
Кадр из игры "Call of Duty". Фото: Activision

Кинокомпания Paramount подписала киносоглашение с издателем видеоигр Activision, принадлежащей Microsoft, чтобы перенести франшизу "Call of Duty" на большой экран. Вероятно, она выходит за рамки создания одного блокбастера.

Об этом сообщает Variety.

Реклама
Читайте также:

Выйдет фильм по игре "Call of Duty"

Отмечается, что в рамках партнерства Paramount будет разрабатывать, производить и распространять полнометражный фильм, основанный на вселенной "Call of Duty", который охватывает более 30 основных игр, выпущенных с момента дебюта оригинальной "CoD" в 2003 году. Стоимость контракта не разглашается.

По данным источников издания, хотя соглашение направлено на создание одного блокбастера "Call of Duty", оно также предусматривает возможность расширения Paramount вселенной "CoD" на кино и телевидение. Пока нет никаких деталей о сюжете ленты.

С "Call of Duty" Paramount получает доступ не только к самой успешной франшизе видеоигр всех времен, которая продалась тиражом 500 миллионов копий по всему миру и принесла 30 миллиардов долларов дохода по состоянию на 2022 год, но и к франшизе видеоигр, которая ранее не была адаптирована для кино или телевидения.

Из жизни ушел актер "Крепкого орешка" и "Сумерек".

Ольга Сумская растрогала редким архивным фото с мамой.

Алина Гросу сыграет одну из главных ролей в романтической комедии.

Психологический триллер "Женщина в окне", который действительно стоит посмотреть.

Netflix показал бэкстейдж со съемок второй части "Венздей".

кино фильм компьютерные игры зарубежные звезды Paramount +
Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации