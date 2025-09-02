Paramount зніме фільм за грою "Call of Duty" — деталі

Кадр з гри "Call of Duty". Фото: Activision

Кінокомпанія Paramount підписала кіноугоду з видавцем відеоігор Activision, що належить Microsoft, щоб перенести франшизу "Call of Duty" на великий екран. Ймовірно, вона виходить за рамки створення одного блокбастеру.

Про це повідомляє Variety.

Вийде фільм за грою "Call of Duty"

Зазначається, що в рамках партнерства Paramount буде розробляти, виробляти та розповсюджувати повнометражний фільм, заснований на всесвіті "Call of Duty", який охоплює понад 30 основних ігор, випущених з моменту дебюту оригінальної "CoD" у 2003 році. Вартість контракту не розголошується.

За даними джерел видання, хоча угода спрямована на створення одного блокбастеру "Call of Duty", вона також передбачає можливість розширення Paramount всесвіту "CoD" на кіно та телебачення. Поки немає жодних деталей про сюжет стрічки.

З "Call of Duty" Paramount отримує доступ не тільки до найуспішнішої франшизи відеоігор всіх часів, яка продалася тиражем 500 мільйонів копій по всьому світу і принесла 30 мільярдів доларів доходу станом на 2022 рік, але й до франшизи відеоігор, яка раніше не була адаптована для кіно чи телебачення.

