Помер актор з "Сутінків" та "Міцного горішка" Грем Грін

Актор Грем Грін. Фото: MediaPunch

З життя пішов канадський актор Грем Грін, відомий ролями в голлівудських стрічках. Йому було 73 роки.

Про це пише Deadline.

Помер Грем Грін

Зазначається, що актор помер 1 вересня в лікарні Торонто після тривалої хвороби.

Він дебютував на екрані в 1979 році в епізоді канадського драматичного серіалу "Великий детектив", а після отримав одну з головних ролей у стрічці "Біжи, хоробрий" 1983 року.

Великий прорив в кар'єрі стався тоді, коли Кевін Костнер запросив його на роль Кікінга Берда — одного з головних героїв свого вестерну 1990 року "Той, що танцює з вовками". Фільм отримав 12 номінацій на премію "Оскар", у тому числі одну для Гріна, як найкращого актора другого плану. Тоді фільм отримав сім статуеток.

Грем Грін в "Той, що танцює з вовками". Фото: RW/MediaPunch /IPX via AP

Фільм "Танці з вовками" став знаковим у його кар'єрі. Грін також знімався у "Маверіку" (1994) з Мелом Гібсоном і Джоді Фостер, "Міцному горішку 3: Помста" (1995) з Брюсом Віллісом, "Зеленій милі" (1999) з Томом Хенксом, "Сутінках. Новий місяць" (2009) з Крістен Стюарт і Робертом Паттінсоном, а також "Грі Моллі" (2017).

Грем також зіграв головні ролі у фільмах "Громове серце" (1992) з Велом Кілмером, "Трансамерика" (2005) з Фелісіті Хаффман і "Вітер річки" (2017) Тейлора Шерідана з Джеремі Реннером та Елізабет Олсен. Востаннє він з'явився на екрані в серіалі "Король Талси" із Сильвестром Сталлоне.

