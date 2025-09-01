Відео
Ольга Сумська зворушила рідкісним архівними фото з мамою

Ольга Сумська зворушила рідкісним архівними фото з мамою

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 14:36
Ольга Сумська показала себе у шкільній формі — фото
Українська акторка Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska/

Відома українська акторка Ольга Сумська поділилась із шанувальниками кадрами із сімейного архіву. Зірка показала фото, на якому мама веде її до школи 1 вересня.

Відповідним кадром акторка поділилась на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Ольга Сумська поділилася фото у шкільній формі

У День знань акторка поділилася спільним фото із покійною мамою — Ганною Сумською. Артистка позує перед камерою у шкільній формі та з короткою стрижкою. Матір акторки з'явилася в кадрі у святковій сукні та з об'ємною укладкою.

"1973 рік. Запоріжжя. Я з мамочкою", — підписала світлину зірка.

Ольга Сумська зворушила рідкісним архівними фото з мамою - фото 1
Ольга Сумська з мамою. Фото: instagram.com/olgasumska/

Нагадаємо, матір Ольги Сумської Ганна також була акторкою. Вона закінчила Київський театральний інститут та працювала у різних театрах. Ганна Сумська померла в ніч із 26 на 27 лютого 2022 року у віці 88 років та була похована на Байковому кладовищі.

Ольга Сумська соцмережі 1 вересня школа мама
Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
