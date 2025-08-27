Відео
Головна Кіно Аліна Гросу зіграє одну з головних ролей у романтичній комедії

Аліна Гросу зіграє одну з головних ролей у романтичній комедії

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 20:20
Аліна Гросу знімається у романтичній комедії "Голос серця" — сюжет та дата прем'єри
Співачка Аліна Гросу на зйомках. Фото: менеджмент артистки

Відома українська співачка Аліна Гросу повертається на великий екран. Знаменитість зіграє одну з головних ролей у романтичній комедії "Голос серця".

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистки.

Нова романтична комедія з Аліною Гросу

На мальовничих київських локаціях, що нагадують одеські лимани з безкрайнім горизонтом, розпочалися зйомки романтичної комедії "Голос серця". Стрічка обіцяє змусити глядачів і сміятися, і закохуватися, і навіть трохи плакати.

Робота над проєктом почалася ще наприкінці 2021 року, але була призупинена через повномасштабне вторгнення. У 2025-му творча команда повернулася до зйомок. Знімальний процес триває з початку серпня, а кінотеатральний реліз запланований на осінь-зиму 2026 року".

Одну з головних ролей у фільмі виконує співачка Аліна Гросу. Вона грає Ліну Стар — харизматичну артистку і продюсерку талант-шоу "Мега голос", чия історія тісно пов’язана з головним героєм. Це особлива роль для Аліни:

"Мені подобається ця героїня своєю багатогранністю. Вона змінюється, проходить шлях від закритої, недосяжної зірки до жінки, яка знову довіряє любові та своїм почуттям. Сподіваюсь, глядачі побачать у ній живу людину, навіть у її слабкі моменти", — каже Гросу.

У стрічці також знімаються Артур Логай, Олексій Нагрудний, Клавдія Дрозд та Аріна Трегуб. Режисерка — Аліна Чеботарьова.

Аліна Гросу зіграє одну з головних ролей у романтичній комедії - фото 1
Зйомки комедії "Голос серця". Фото: менеджмент артистки

Сюжет розповідає про ветерана війни Жеку із провінційного містечка, який дізнається, що має 8-річну доньку. Він вирушає до столиці України, щоб стати частиною її життя, і випадково потрапляє на кастинг вокального шоу. Там він зустріне нові виклики, шанс на примирення з минулим і несподівану любов.

"Голос серця" — це не просто фільм, а відверта розмова про любов, другий шанс в житті й силу музики.

фільм фільм Аліна Гросу українські зірки талант
Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
