Алина Гросу снимается в романтической комедии "Голос сердца" - сюжет и дата премьеры

Певица Алина Гросу на съемках. Фото: менеджмент артистки

Известная украинская певица Алина Гросу возвращается на большой экран. Знаменитость сыграет одну из главных ролей в романтической комедии "Голос сердца".

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.

Реклама

Читайте также:

Новая романтическая комедия с Алиной Гросу

На живописных киевских локациях, напоминающих одесские лиманы с бескрайним горизонтом, начались съемки романтической комедии "Голос сердца". Лента обещает заставить зрителей и смеяться, и влюбляться, и даже немного плакать.

Работа над проектом началась еще в конце 2021 года, но была приостановлена из-за полномасштабного вторжения. В 2025-м творческая команда вернулась к съемкам. Съемочный процесс продолжается с начала августа, а кинотеатральный релиз запланирован на осень-зиму 2026 года".

Одну из главных ролей в фильме исполняет певица Алина Гросу. Она играет Лину Стар — харизматичную артистку и продюсера талант-шоу "Мега голос", чья история тесно связана с главным героем. Это особенная роль для Алины:

"Мне нравится эта героиня своей многогранностью. Она меняется, проходит путь от закрытой, недосягаемой звезды до женщины, которая снова доверяет любви и своим чувствам. Надеюсь, зрители увидят в ней живого человека, даже в ее слабые моменты", — говорит Гросу.

В ленте также снимаются Артур Логай, Алексей Нагрудный, Клавдия Дрозд и Арина Трегуб. Режиссер — Алина Чеботарева.

Съемки комедии "Голос сердца". Фото: менеджмент артистки

Сюжет рассказывает о ветеране войны Жеке из провинциального городка, который узнает, что имеет 8-летнюю дочь. Он отправляется в столицу Украины, чтобы стать частью ее жизни, и случайно попадает на кастинг вокального шоу. Там он встретит новые вызовы, шанс на примирение с прошлым и неожиданную любовь.

"Голос сердца" — это не просто фильм, а откровенный разговор о любви, втором шансе в жизни и силе музыки.

Напомним ранее Netflix показал трейлер 3 сезона японского сериала "Алиса в пограничье", где события будут вращаться вокруг карты Джокера. Также мы рассказывали об остром психологическом триллере, в котором сыграла Анджелина Джоли.