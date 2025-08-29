Український серіал Лікарі — дата виходу, трейлер

Цієї осені вийде новий український серіал про медиків
Восени 2025 року вийде новий український серіал про медиків. Він матиме назву "Лікарі".
Про це повідомив телеканал СТБ в Instagram.
Серіал "Лікарі"
Нова стрічка розповідатиме про життя тих, хто рятує життя. Серіал покаже труднощі, з якими стикаються медики щодня, не лише у професійній сфері, а й особистому житті.
"Кожен пацієнт — це історія, що сильніша за біль. І її здатні вилікувати турбота, підтримка та найкращі лікарі", — йдеться в синопсисі.
В новій стрічці глядачі побачать відомих акторів —Михайло Кукуюка, Валентина Томусяка та Олександру Панкову.
Дата прем'єри поки не розголошується.
