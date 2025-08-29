Український серіал Лікарі — дата виходу, трейлер

Кадр з серіалу "Лікарі". Фото: instagram.com/stbserial/

Восени 2025 року вийде новий український серіал про медиків. Він матиме назву "Лікарі".

Про це повідомив телеканал СТБ в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Серіал "Лікарі"

Нова стрічка розповідатиме про життя тих, хто рятує життя. Серіал покаже труднощі, з якими стикаються медики щодня, не лише у професійній сфері, а й особистому житті.

"Кожен пацієнт — це історія, що сильніша за біль. І її здатні вилікувати турбота, підтримка та найкращі лікарі", — йдеться в синопсисі.

В новій стрічці глядачі побачать відомих акторів —Михайло Кукуюка, Валентина Томусяка та Олександру Панкову.

Дата прем'єри поки не розголошується.

В МЗС різко розкритикували прапор РФ на кінофестивалі у Венеції.

Аліна Гросу зіграє одну з головних ролей у романтичній комедії.

Netflix показав трейлер 3 сезону "Аліси в прикордонні".

Психологічний трилер "Жінка у вікні", який справді варто подивитись.

Netflix показав бекстейдж зі зйомок другої частини "Венздей".