Венеційський кінофестиваль-2025 — організатори вивісили прапор Росії

Російський прапор на Венеційському кінофестивалі. Фото: jacopo_salvi/la biennale/Instagram

В МЗС та Мінкульті різко розкритикували дії організаторів Венеційського кінофестивалю. Над головним майданчиком кіноподії підняли російський прапор.

Про це йдеться в повідомленні відомства у Facebook.

Скандал на Венеційському кінофестивалі

Міністерство закордонних справ України та Міністерство культури й стратегічних комунікацій України розкритикували появу російського прапора на Венеційському кінофестивалі.

У відомствах підкреслили, що під російським прапором окупанти щодня вбивають українців та нагадали про наслідки страшної атаки на Київ 28 серпня, яка забрала життя щонайменше 21 людини, зокрема 4 дітей.

"Водночас організатори воліють заплющувати на це очі та ще більше зіпсувати репутацію фестивалю. Поки Росія має свободу вибору, яким чином продовжувати вбивства цивільних в Україні, надання їй міжнародної культурної сцени – це не свобода мистецтва, а лицемірство, байдужість і підтримка ще більшого терору", — йдеться в дописі.

У відомствах закликали організаторів позбутися присутності Росії та російського прапора на Венеційському кінофестивалі.

