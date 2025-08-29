Відео
Головна Кіно В МЗС різко розкритикували прапор РФ на кінофестивалі у Венеції

В МЗС різко розкритикували прапор РФ на кінофестивалі у Венеції

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 11:05
Венеційський кінофестиваль-2025 — організатори вивісили прапор Росії
Російський прапор на Венеційському кінофестивалі. Фото: jacopo_salvi/la biennale/Instagram

В МЗС та Мінкульті різко розкритикували дії організаторів Венеційського кінофестивалю. Над головним майданчиком кіноподії підняли російський прапор.

Про це йдеться в повідомленні відомства у Facebook.

Читайте також:

Скандал на Венеційському кінофестивалі

Міністерство закордонних справ України та Міністерство культури й стратегічних комунікацій України розкритикували появу російського прапора на Венеційському кінофестивалі.

У відомствах підкреслили, що під російським прапором окупанти щодня вбивають українців та нагадали про наслідки страшної атаки на Київ 28 серпня, яка забрала життя щонайменше 21 людини, зокрема 4 дітей.

"Водночас організатори воліють заплющувати на це очі та ще більше зіпсувати репутацію фестивалю. Поки Росія має свободу вибору, яким чином продовжувати вбивства цивільних в Україні, надання їй міжнародної культурної сцени – це не свобода мистецтва, а лицемірство, байдужість і підтримка ще більшого терору", — йдеться в дописі.

У відомствах закликали організаторів позбутися присутності Росії та російського прапора на Венеційському кінофестивалі.

Пропонуємо вам ознайомитися із новинками кіноіндустрії, які допоможуть вам цікаво провести вечір вдома

Які почуття насправді між Венздей та Енід у популярному серіалі від Netflix.

Netflix показав трейлер 3 сезону японського серіалу "Аліса в прикордонні"

Кінокомпанія A24 показала трейлер нової стрічки із Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу "Марті найкращий".

Акторка Олена Світлицька зізналася, що наважилася на ін'єкції препарату, який є одним з аналогів відомого в Голлівуді "Оземпіку".

Аліна Гросу зіграє одну з головних ролей у романтичній комедії "Голос серця".

скандал прапор Венеційський кінофестиваль війна в Україні Росія
Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
