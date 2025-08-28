Відео
Головна Кіно Фільм Чернова представить Україну на Оскарі

Фільм Чернова представить Україну на Оскарі

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 15:40
2000 метрів до Андріївки представлятиме Україну на Оскарі-2026
Український режисер Мстислав Чернов. Фото: facebook/MstyslavChe

Документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" українського режисера Мстислава Чернова представлятиме Україну на премії "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". 

Про це повідомили в Українському Оскарівському Комітеті 28 серпня. 

Читайте також:

Фільм, який представить Україну на Оскарі

У комітеті зазначили, що обрали фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова представляти Україну у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" на 98-й премії "Оскар".

2000 метрів до Андріївки
Скриншот допису Українського Оскарівського Комітету

"Це безкомпромісно чесний і пронизливий документальний твір, який занурює у реальність російсько-української війни крізь людський досвід — крихкий, виснажливий і водночас сповнений гідності. Цей український фільм має стати ще більш видимим у світі, адже він говорить від імені тих, хто щодня захищає свободу і право на життя", — наголосили у відомстві. 

Водночас Мстислав Чернов сказав, що для нього честь представляти Україну в категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" на премії "Оскар". Він наголосив, що разом зі своєю командою зробить все можливе, щоб голоси України та українських військових було чутно.

"Зараз це видається особливо важливим, коли від самого ранку стався масований обстріл Києва. Я отримую новину про відбір, поки знімаю, як тіла цивільних дістають з-під завалів. І це накладає ще більшу відповідальність на нас, документалістів, митців, — говорити зі світом, кричати йому про те, що відбувається, навіть тоді, коли це здається марним", — сказав режисер. 

Що відомо про фільм "2000 метрів до Андріївки"

Фільм "2000 Метрів до Андріївки" розкриває наслідки російсько-української війни через особисту й болісну перспективу. Зазначається, що після своєї історичної хроніки цивільних втрат у Маріуполі, Мстислав Чернов звертає об'єктив на українських військових — ким вони є, звідки вони прийшли і які неймовірно важкі рішення їм доводиться ухвалювати в окопах, борючись за кожен клаптик рідної землі.

"На тлі провальної контрнаступальної операції 2023 року Чернов разом із колегою з AP Олексієм Бабенком супроводжують українську бригаду, яка пробивається приблизно через 2000 метрів щільно укріпленого лісу, виконуючи бойове завдання зі звільнення захопленого Росією села Андріївка. Поєднуючи авторські кадри, інтенсивне відео з боді-камер українських бійців і потужні моменти особистих роздумів, "2000 Метрів до Андріївки" з моторошною інтимністю показує: чим далі військові просуваються спустошеною батьківщиною, тим глибше усвідомлюють — для них ця війна може не мати кінця", — розповідають в комітеті. 

Відомо, що світова премʼєра фільму "2000 метрів до Андріївки" відбулася на кінофестивалі Sundance у січні 2025 року, де стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру в категорії World Cinema Documentary. Українська премʼєра відбулася на фестивалі Docudays UA, де фільм переміг одразу в трьох категоріях. З 28 серпня фільм у широкому прокаті в Україні.

Нагадаємо, 19 серпня під час поїздки Зеленського до Вашингтону з ним помітили Мстислава Чернова. Є припущення що він фільмував переговори та переговорний фон для своєї нової документальної картини.

Водночас режисер Мстислав Чернов висловився про фільм "2000 метрів до Андріївки". За його словами, ця стрічка про людей, які взяли до рук зброю, щоб захистити свій дім.

Оскар фільм Донецька область війна в Україні Мстислав Чернов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
