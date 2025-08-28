Видео
Главная Кино Фильм Чернова представит Украину на Оскаре

Фильм Чернова представит Украину на Оскаре

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 15:40
2000 метров до Андреевки будет представлять Украину на Оскаре-2026
Украинский режиссер Мстислав Чернов. Фото: facebook/MstyslavChe

Документальный фильм "2000 метров до Андреевки" украинского режиссера Мстислава Чернова будет представлять Украину на премии "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

Об этом сообщили в Украинском Оскаровском Комитете 28 августа.

В комитете отметили, что выбрали фильм "2000 метров до Андреевки" режиссера Мстислава Чернова представлять Украину в категории "Лучший международный полнометражный фильм" на 98-й премии "Оскар".

2000 метрів до Андріївки
Скриншот сообщения Украинского Оскаровского Комитета

"Это бескомпромиссно честное и пронзительное документальное произведение, которое погружает в реальность российско-украинской войны сквозь человеческий опыт — хрупкий, изнурительный и одновременно полный достоинства. Этот украинский фильм должен стать еще более видимым в мире, ведь он говорит от имени тех, кто ежедневно защищает свободу и право на жизнь", — отметили в ведомстве.

В то же время Мстислав Чернов сказал, что для него честь представлять Украину в категории "Лучший международный полнометражный фильм" на премии "Оскар". Он подчеркнул, что вместе со своей командой сделает все возможное, чтобы голоса Украины и украинских военных были слышны.

"Сейчас это кажется особенно важным, когда с самого утра произошел массированный обстрел Киева. Я получаю новость об отборе, пока снимаю, как тела гражданских достают из-под завалов. И это накладывает еще большую ответственность на нас, документалистов, художников, — говорить с миром, кричать ему о том, что происходит, даже тогда, когда это кажется бесполезным", — сказал режиссер.

Что известно о фильме "2000 метров до Андреевки"

Фильм "2000 метров до Андреевки" раскрывает последствия российско-украинской войны через личную и болезненную перспективу. Отмечается, что после своей исторической хроники гражданских потерь в Мариуполе, Мстислав Чернов обращает объектив на украинских военных — кем они есть, откуда они пришли и какие невероятно тяжелые решения им приходится принимать в окопах, сражаясь за каждый клочок родной земли.

"На фоне провальной контрнаступательной операции 2023 года, Чернов вместе с коллегой из AP Алексеем Бабенко сопровождают украинскую бригаду, которая пробивается примерно через 2000 метров плотно укрепленного леса, выполняя боевую задачу по освобождению захваченного Россией села Андреевка. Сочетая авторские кадры, интенсивное видео с боди-камер украинских бойцов и мощные моменты личных размышлений, "2000 Метров до Андреевки" с жуткой интимностью показывает: чем дальше военные продвигаются по опустошенной родине, тем глубже осознают - для них эта война может не иметь конца", — рассказывают в комитете.

Известно, что мировая премьера фильма "2000 метров до Андреевки" состоялась на кинофестивале Sundance в январе 2025 года, где лента получила награду за лучшую режиссуру в категории World Cinema Documentary. Украинская премьера состоялась на фестивале Docudays UA, где фильм победил сразу в трех категориях. С 28 августа фильм в широком прокате в Украине.

Напомним, 19 августа во время поездки Зеленского в Вашингтон, с ним заметили Мстислава Чернова. Есть предположение, что он снимал переговоры и переговорный фон для своей новой документальной картины.

В то же время режиссер Мстислав Чернов высказался о фильме "2000 метров до Андреевки". По его словам, эта лента о людях, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить свой дом.

Оскар кино Донецкая область война в Украине Мстислав Чернов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
