Олена Світлицька схудла за допомогою уколів — фото

Акторка Олена Світлицька. Фото: instagram.com/olena_svitlytska/

Українська акторка Олена Світлицька поділилася із шанувальниками секретами своєї стрункої талії. Зірка зізналася, що наважилася на ін'єкції препарату, який є одним з аналогів відомого в Голлівуді "Оземпіку".

Про це Олена розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Олена Світлицька про ін'єкції схуднення

Зірка чесно зізналась, що змінила свою думку щодо уколів та пігулок і ще 5 років тому була проти будь-яких втручань. Проте цієї зими пережила біль, який вона намагалася заглушити їжею. Переїдання повернули її до страшної булімії.

"Ночами я ридала, придушувала свої переживання їжею, а потім блювала в сльозах. Сама не вірю, що все це відбувалося зі мною. Психологи, спеціалісти з РХП, медитації, спорт — нічого не могло зупинити це пекло", — поділилась акторка.

Світлицька розповіла, що останньою крапкою, щоб спробувати уколи для схуднення, стало те, що її донька Віра побачила, як акторка плаче над унітазом. Зірка вирішила, що не хоче подавати такий приклад своїм дітям.

Вона розповіла, що лікарка їй призначила препарат для діабетиків, який є одним з аналогів відомо "Оземпіку". За рахунок певних компонентів він продовжує процес травлення і людина довше відчуває насичення і не переїдає.

Зірка також похизувалася стрункою фігурою у жовто-зеленому бікіні на тлі білого піску та морських хвиль.

Фігура Олени Світлицької. Фото: instagram.com/olena_svitlytska/

Струнка Олена Світлицька. Фото: instagram.com/olena_svitlytska/

Увага! Не варто вживати жодні лікарські засоби без призначень фахівця. Вони можуть заподіяти непоправну шкоду вашому здоров'ю!

Нагадаємо, раніше акторка Наталія Денисенко спрогнозувала, що після перемоги у повномасштабній війні українське кіно стане конкурентом Голлівуду. Також оскароносний український режисер Мстислав Чернов розповів детальніше про свій новий фільм "2000 метрів до Андріївки".