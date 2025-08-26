Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Відома українська акторка схудла за допомогою уколів — фото

Відома українська акторка схудла за допомогою уколів — фото

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 18:17
Олена Світлицька схудла за допомогою уколів — фото
Акторка Олена Світлицька. Фото: instagram.com/olena_svitlytska/

Українська акторка Олена Світлицька поділилася із шанувальниками секретами своєї стрункої талії. Зірка зізналася, що наважилася на ін'єкції препарату, який є одним з аналогів відомого в Голлівуді "Оземпіку".

Про це Олена розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Олена Світлицька про ін'єкції схуднення

Зірка чесно зізналась, що змінила свою думку щодо уколів та пігулок і ще 5 років тому була проти будь-яких втручань. Проте цієї зими пережила біль, який вона намагалася заглушити їжею. Переїдання повернули її до страшної булімії.

"Ночами я ридала, придушувала свої переживання їжею, а потім блювала в сльозах. Сама не вірю, що все це відбувалося зі мною. Психологи, спеціалісти з РХП, медитації, спорт — нічого не могло зупинити це пекло", — поділилась акторка.

Світлицька розповіла, що останньою крапкою, щоб спробувати уколи для схуднення, стало те, що її донька Віра побачила, як акторка плаче над унітазом. Зірка вирішила, що не хоче подавати такий приклад своїм дітям.

Вона розповіла, що лікарка їй призначила препарат для діабетиків, який є одним з аналогів відомо "Оземпіку". За рахунок певних компонентів він продовжує процес травлення і людина довше відчуває насичення і не переїдає.

Зірка також похизувалася стрункою фігурою у жовто-зеленому бікіні на тлі білого піску та морських хвиль.

Відома українська акторка схудла за допомогою уколів — фото - фото 1
Фігура Олени Світлицької. Фото: instagram.com/olena_svitlytska/
Відома українська акторка схудла за допомогою уколів — фото - фото 2
Струнка Олена Світлицька. Фото: instagram.com/olena_svitlytska/

Увага! Не варто вживати жодні лікарські засоби без призначень фахівця. Вони можуть заподіяти непоправну шкоду вашому здоров'ю!

Нагадаємо, раніше акторка Наталія Денисенко спрогнозувала, що після перемоги у повномасштабній війні українське кіно стане конкурентом Голлівуду. Також оскароносний український режисер Мстислав Чернов розповів детальніше про свій новий фільм "2000 метрів до Андріївки".

здоров'я дієта ліки українські зірки схуднення
Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації