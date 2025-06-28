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Головна Кіно 3 фільми про Анну Вінтур та Vogue — їх має побачити кожен модник

3 фільми про Анну Вінтур та Vogue — їх має побачити кожен модник

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 20:51
Анна Вінтур залишає Vogue — кращі фільми про редакторку та журнал
Фільм "Вересневий номер". Фото: кадр з фільму
Ключові моменти Диявол носить Prada (2006) Перший понеділок травня (2016) Вересневий номер (2009)

Модний світ сколихнула новина про те, що Анна Вінтур залишає посаду головного редактора американського Vogue. Вона очолювала журнал 37 років та перевернула сучасне уявлення про моду.

Новини.LIVE ділиться добіркою фільмів про редакторку та культовий журнал, які має побачити кожен фанат моди.

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Вересневий номер (2009)

Документальний фільм заглиблюється у процес створення легендарного вересневого номера Vogue 2007. Анна Вінтур у ньому — ключова фігура. Стрічка розкриває її взаємодію та суперечки з креативним директором Ґрейс Коддінґтон.

Диявол носить Prada (2006)

Художня стрічка розповідає про молоду асистентку суворої головної редакторки відомого журналу, яка нічого не знає про гламур, але намагається влитися у світ моди. Персонаж Міранда Пріст лі  — яскравий натяк на Анну Вінтур. Меріл Стріп зобразила сувору, дотепну та владну редакторку з Vogue.  

Перший понед ілок травня (2016)

Ще один документальний фільм розповідає про одну із найважливіших подій у світі моди — Met Gala. Стрічка розкриває усі подробиці підготовки розкішного заходу у Метрополітен-музей, де Анна Вінтур є ключовою персоною.

Раніше ми ділилися добіркою кращих мінісеріалів від Amazon, які можна подивитися за одні вихідні.

А також розповідали про нову спортивну драму від Netflix, яка стала хітом у мережі.

фільм мода закордонні зірки Vogue добірка
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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