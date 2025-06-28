Анна Винтур покидает Vogue — лучшие фильмы о редакторе и журнале

Фильм "Сентябрьский номер". Фото: кадр из фильма

Модный мир всколыхнула новость о том, что Анна Винтур покидает пост главного редактора американского Vogue. Она возглавляла журнал 37 лет и перевернула современное представление о моде.

Новини.LIVE делится подборкой фильмов о редакторе и культовом журнале, которые должен увидеть каждый фанат моды.

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Сентябрьский номер (2009)

Документальный фильм углубляется в процесс создания легендарного сентябрьского номера Vogue 2007. Анна Винтур в нем — ключевая фигура. Лента раскрывает ее взаимодействие и споры с креативным директором Грейс Коддингтон.

Дьявол носит Prada (2006)

Художественная лента рассказывает о молодой ассистентке строгого главного редактора известного журнала, которая ничего не знает о гламуре, но пытается влиться в мир моды. Персонаж Миранда Пристли ли — яркий намек на Анну Винтур. Мерил Стрип изобразила строгую, остроумную и властную редакторшу из Vogue..

Первый понедельник понедельник мая (2016)

Еще один документальный фильм рассказывает об одном из важнейших событий в мире моды — Met Gala. Лента раскрывает все подробности подготовки роскошного мероприятия в Метрополитен-музее, где Анна Винтур является ключевой персоной.

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