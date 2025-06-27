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Нова спортивна драма від Netflix набирає популярність у мережі

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 15:29
Олімпо 2025 — сюжет, актори та де дивитися
Серіал "Олімпо". Фото: Netflix
Ключові моменти Про що серіал "Олімпо"

На стрімінговому сервісі Netflix вийшов новий серіал "Олімпо". Спортивна драма стрімко набирає перегляди в мережі та завойовує прихильність глядачів.

Новини.LIVE розповідає подробиці.

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Про що серіал "Олімпо"

Сюжет драми розгортається в іспанському спортивному центрі CAR Pirineos, де місце є лише для найталановитіших та найобдарованіших молодих спортсменів. Тут кожен прагне стати найкращим та досягти найвищих вершин. Серед них і Амая — капітан національної збірної з художнього плавання. Дівчина звикла бути ідеальною в усьому і не зважати на труднощі. Але після того, як одна із плавчинь втрачає свідомість під час тренувань, дівчина починає з'ясовувати, як справжня ціна спортивного тріумфу.

Головні ролі у серіали виконали Клара Ґалле, Ніра Осахія та Аґустін Делла Корте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix Ukraine (@netflixua)

Перший сезон драми налічує вісім епізодів, які можна подивитися онлайн українською мовою на Netflix.

Іспанський серіал вже встиг зібрати здебільшого схвальні відгуки від глядачів, які вже чекають на другий сезон, а ось на IMDb драма отримала оцінку 5,8 з 10.

Нагадаємо, на Netflix вийшов фінальний сезон "Гри в кальмара". А також ми писали про новий кримінальний екшн з Дженсеном Еклзом.

спорт серіал Netflix Прем'єра драма
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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