Олімпо 2025 — сюжет, актори та де дивитися

Серіал "Олімпо". Фото: Netflix

На стрімінговому сервісі Netflix вийшов новий серіал "Олімпо". Спортивна драма стрімко набирає перегляди в мережі та завойовує прихильність глядачів.

Новини.LIVE розповідає подробиці.

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Про що серіал "Олімпо"

Сюжет драми розгортається в іспанському спортивному центрі CAR Pirineos, де місце є лише для найталановитіших та найобдарованіших молодих спортсменів. Тут кожен прагне стати найкращим та досягти найвищих вершин. Серед них і Амая — капітан національної збірної з художнього плавання. Дівчина звикла бути ідеальною в усьому і не зважати на труднощі. Але після того, як одна із плавчинь втрачає свідомість під час тренувань, дівчина починає з'ясовувати, як справжня ціна спортивного тріумфу.

Головні ролі у серіали виконали Клара Ґалле, Ніра Осахія та Аґустін Делла Корте.

Перший сезон драми налічує вісім епізодів, які можна подивитися онлайн українською мовою на Netflix.

Іспанський серіал вже встиг зібрати здебільшого схвальні відгуки від глядачів, які вже чекають на другий сезон, а ось на IMDb драма отримала оцінку 5,8 з 10.

Нагадаємо, на Netflix вийшов фінальний сезон "Гри в кальмара". А також ми писали про новий кримінальний екшн з Дженсеном Еклзом.