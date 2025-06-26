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Головна Кіно Netflix продовжив на 2 сезон популярний вестерн "Рансом-Каньйон"

Netflix продовжив на 2 сезон популярний вестерн "Рансом-Каньйон"

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Дата публікації: 26 червня 2025 13:26
Рансом-Каньйон 2 сезон — Netflix оголосив про продовження
Серіал "Рансом-Каньйон". Фото: Netflix
Ключові моменти "Рансом-Каньйон" продовжили на 2 сезон

Стрімінговий сервіс Netflix потішив шанувальників радісною новиною. Сучасний вестерн-серіал "Рансом-Каньйон" офіційно продовжили на другий сезон.

Про це повідомили на сторінці сервісу в Instagram.

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"Рансом-Каньйон" продовжили на 2 сезон

Через два місяці після прем'єри першого сезону Netflix оголосив про продовження вестерну, який підкорив глядачів.

Сюжет серіалу розгортається в тихому містечку в Техасі, де три впливові родини власників ранчо ведуть запеклу боротьбу не лише за землю та спадщину, а й за серця коханих. Один із головних героїв — Стейтен Кіркланд переживає глибоку втрату. Його дружина та син загинули за загадкових обставин. Вирішивши будь-що дізнатися правду, він починає власне розслідування. Підтримку Стейтен знаходить у Квінн О'Ґрейді — харизматичній власниці танцювального клубу, яка щойно повернулася з Нью-Йорка. Однак вона не єдина "новенька" у місті — разом із нею приїздять й ті, хто має власні плани на родючі землі ранчо.

Головні ролі у першому сезоні виконали Джош Дюамель, Мінка Келлі, Оуен Маккен, Ліззі Грін та інші. Очікується, що основний каст у повному складі повернеться до проєкту.

Нагадаємо, на Prime Video вийшов новий кримінальний серіал із зіркою "Надприродного". А також ми писали, що Джоан Роулінг прокоментувала нову екранізацію "Гаррі Поттера".

серіал Netflix драма продовження вестерн
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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