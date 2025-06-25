Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Роулінг відверто прокоментувала нову екранізацію "Гаррі Поттера"

Роулінг відверто прокоментувала нову екранізацію "Гаррі Поттера"

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 09:45
Серіал Гаррі Поттер — Джоан Роулінг висловилася про екранізацію
Джоан Роулінг. Фото: x.com/jk_rowling
Ключові моменти Джоан Роулінг висловилася про серіал "Гаррі Поттер"

Британська письменниця Джоан Роулінг прокоментувала нову екранізацію серії її книг "Гаррі Поттер". Авторка стала виконавчою продюсеркою проєкту.

Про враження письменниці від роботи над серіалом пише The Hollywood Reporter.

Реклама
Читайте також:

Джоан Роулінг висловилася про серіал "Гаррі Поттер"

Телеканал HBO активно працює над створенням нової адаптації культової франшизи "Гаррі Поттер". Роулінг також доєдналася до команди у якості виконавчої продюсерки та допомагає сценаристам із написанням епізодів. Письменниця вже встигла поділитися із шанувальниками першими враженнями від майбутнього серіалу.

"Я прочитала перші два епізоди майбутнього серіалу про Гаррі Поттера від HBO, і вони такі, такі, такі чудові. Я тісно співпрацюю з надзвичайно талановитими сценаристами", — сказала Роулінг.

Джоан Роулінг - фото
Письменниця Джоан Роулінг. Фото: x.com/jk_rowling

Нагадаємо, що нещодавно шанувальники нарешті дізналися імена акторів, які втілять на екрані "золоту трійку" — Гаррі, Рона та Герміону. А також стало відомо, хто отримав ролі Дурслів, Мелфоїв та інших персонажів.

канал HBO серіал Гаррі Поттер книга Джоан Роулінг
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації