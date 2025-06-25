Серіал Гаррі Поттер — Джоан Роулінг висловилася про екранізацію

Джоан Роулінг. Фото: x.com/jk_rowling

Британська письменниця Джоан Роулінг прокоментувала нову екранізацію серії її книг "Гаррі Поттер". Авторка стала виконавчою продюсеркою проєкту.

Про враження письменниці від роботи над серіалом пише The Hollywood Reporter.

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Телеканал HBO активно працює над створенням нової адаптації культової франшизи "Гаррі Поттер". Роулінг також доєдналася до команди у якості виконавчої продюсерки та допомагає сценаристам із написанням епізодів. Письменниця вже встигла поділитися із шанувальниками першими враженнями від майбутнього серіалу.

"Я прочитала перші два епізоди майбутнього серіалу про Гаррі Поттера від HBO, і вони такі, такі, такі чудові. Я тісно співпрацюю з надзвичайно талановитими сценаристами", — сказала Роулінг.

Письменниця Джоан Роулінг. Фото: x.com/jk_rowling

Нагадаємо, що нещодавно шанувальники нарешті дізналися імена акторів, які втілять на екрані "золоту трійку" — Гаррі, Рона та Герміону. А також стало відомо, хто отримав ролі Дурслів, Мелфоїв та інших персонажів.