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Головна Кіно Нові зірки серіалу "Гаррі Поттер" — хто зіграє Мелфоїв та Дурслів

Нові зірки серіалу "Гаррі Поттер" — хто зіграє Мелфоїв та Дурслів

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Дата публікації: 10 червня 2025 13:07
Гаррі Поттер актори — хто зіграє ролі у серіалі від HBO
Кадр з фільму "Гаррі Поттер". Фото: instagram.com/harrypotter

Телеканал HBO продовжує знайомити глядачів із акторським складом серіалу "Гаррі Поттер". Стало відомо, хто зіграє ключові ролі Моллі Візлі, Драко та Луціуса Мелфоїв та подружжя Дурслів.

Імена нових акторів оголосили на сторінці франшизи в Instagram.

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Хто приєднався до акторського складу серіалу "Гаррі Поттер"

Нарешті стали відомі імена ще однієї частини акторів, які доєдналися до участі у проєкті.

Так, роль Моллі Візлі, матері Рона, виконає Кетрін Паркінсон. Шкільного ворога Поттера слизеринця Драко Мелфоя зіграє юний актор Локс Пратт, а роль його батька Люциуса Мелфоя дісталася Джонні Флінну.

Також глядачі побачать Лео Ерлі у ролі Шеймуса Фіннігана, Алессію Леоні у ролі Парваті Патіл, Сієну Мусу у ролі Лаванди Браун, Бел Паулі у ролі Петунії Дурслі, Деніела Рігбі у ролі Вернона Дурслі, Берті Карвела у ролі Корнеліуса Фаджа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Max (@streamonmax)

Раніше стало відомо, хто виконає ролі головної трійці в "Гаррі Поттері". А також ми писали, що Том Фелтон повернеться до ролі Драко Мелфоя, але не у серіалі.

канал HBO серіал Гаррі Поттер актори роль
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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