Гарри Поттер актеры — кто сыграет роли в сериале от HBO

Кадр из фильма "Гарри Поттер". Фото: instagram.com/harrypotter

Телеканал HBO продолжает знакомить зрителей с актерским составом сериала "Гарри Поттер". Стало известно, кто сыграет ключевые роли Молли Уизли, Драко и Луциуса Малфоев, и супругов Дурслей.

Имена новых актеров объявили на странице франшизы в Instagram.

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Наконец стали известны имена еще одной части актеров, которые присоединились к участию в проекте.

Так, роль Молли Уизли, матери Рона, исполнит Кэтрин Паркинсон. Школьного врага Поттера слизеринца Драко Малфоя сыграет юный актер Локс Пратт, а роль его отца Люциуса Малфоя досталась Джонни Флинну.

Также зрители увидят Лео Эрли в роли Шеймуса Финнигана, Алессию Леони в роли Парвати Патил, Сиену Мусу в роли Лаванды Браун, Бел Паули в роли Петунии Дурсли, Дэниела Ригби в роли Вернона Дурсли, Берти Карвела в роли Корнелиуса Фаджа.

Ранее стало известно, кто исполнит роли главной троицы в "Гарри Поттере". А также мы писали, что Том Фелтон вернется к роли Драко Малфоя, но не в сериале.