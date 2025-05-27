Серіал Гаррі Поттер — хто зіграє Гаррі, Рона та Герміону — фото

Кадр з фільму "Гаррі Поттер та в'язень Азкабану". Фото: instagram.com/harrypotter

Телеканал HBO нарешті познайомив глядачів із новими Гаррі, Роном та Герміоною. Творці серіалу "Гаррі Поттер" офіційно оголосили імена головних акторів.

Про це вони повідомили на сторінці франшизи в Instagram.

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На ролі культової трійки у серіалі претендували 32 тисячі дітей з різних куточків Великої Британії та Ірландії. І ось нарешті творці серіалу готові оголосити свій вибір.

Так, роль Гаррі Поттера отримав Домінік Маклафлін, Герміону зіграє Арабелла Стентон, а Рона — Аластер Стаут.

Арабелла Стентон, Домінік Маклафлін та Аластер Стаут. Фото: instagram.com/harrypotter

"Шановні містер Поттер, міс Грейнджер і містер Візлі, ми раді повідомити вам, що ви отримали місце в школі чаклунства і чарівництва Гоґвортс", — привітали акторів на сторінці HBO.

Маклафін, Стентон та Стаут новачки в акторській професії, тож роль у серіалі обіцяє стати гарним стартом для них.

Знімання першого сезону розпочнуться вже цього літа на студії Warner Bros. у Лівсдені. А прем'єра перших епізодів запланована на 2026 рік.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто отримав ролі вчителів Гоґвортсу в новій екранізації. А також ми писали, що зірка "Гаррі Поттера" зіграє ключову роль у нових "Голодних іграх".