Серіал Гаррі Поттер — хто зіграє Гаррі, Рона та Герміону — фото

HBO офіційно затвердив акторів на головні ролі у "Гаррі Поттері"
Телеканал HBO нарешті познайомив глядачів із новими Гаррі, Роном та Герміоною. Творці серіалу "Гаррі Поттер" офіційно оголосили імена головних акторів.
Про це вони повідомили на сторінці франшизи в Instagram.
Хто зіграє Гаррі, Рона та Герміону в серіалі
На ролі культової трійки у серіалі претендували 32 тисячі дітей з різних куточків Великої Британії та Ірландії. І ось нарешті творці серіалу готові оголосити свій вибір.
Так, роль Гаррі Поттера отримав Домінік Маклафлін, Герміону зіграє Арабелла Стентон, а Рона — Аластер Стаут.
"Шановні містер Поттер, міс Грейнджер і містер Візлі, ми раді повідомити вам, що ви отримали місце в школі чаклунства і чарівництва Гоґвортс", — привітали акторів на сторінці HBO.
Маклафін, Стентон та Стаут новачки в акторській професії, тож роль у серіалі обіцяє стати гарним стартом для них.
Знімання першого сезону розпочнуться вже цього літа на студії Warner Bros. у Лівсдені. А прем'єра перших епізодів запланована на 2026 рік.
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