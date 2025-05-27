Сериал Гарри Поттер — кто сыграет Гарри, Рона и Гермиону — фото

Кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана". Фото: instagram.com/harrypotter

Телеканал HBO наконец познакомил зрителей с новыми Гарри, Роном и Гермионой. Создатели сериала "Гарри Поттер" официально объявили имена главных актеров.

Об этом они сообщили на странице франшизы в Instagram.

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На роли культовой тройки в сериале претендовали 32 тысячи детей из разных уголков Великобритании и Ирландии. И вот наконец создатели сериала готовы объявить свой выбор.

Так, роль Гарри Поттера получил Доминик Маклафлин, Гермиону сыграет Арабелла Стэнтон, а Рона — Аластер Стаут.

Арабелла Стэнтон, Доминик Маклафлин и Аластер Стаут. Фото: instagram.com/harrypotter

"Уважаемые мистер Поттер, мисс Грейнджер и мистер Уизли, мы рады сообщить вам, что вы получили место в школе волшебства и волшебства Хогвартс", — поздравили актеров на странице HBO.

Маклафин, Стэнтон и Стаут новички в актерской профессии, поэтому роль в сериале обещает стать хорошим стартом для них.

Съемки первого сезона начнутся уже этим летом на студии Warner Bros. в Ливсдене. А премьера первых эпизодов запланирована на 2026 год.

Напомним, ранее стало известно, кто получил роли учителей Хогвартса в новой экранизации. А также мы писали, что звезда "Гарри Поттера"сыграет ключевую роль в новых "Голодных играх".