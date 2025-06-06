Том Фелтон знову зіграє Драко Малфоя — відео

Том Фелтон. Фото: instagram.com/t22felton

Британський актор Том Фелтон знову повернеться до своєї легендарної ролі Драко Малфоя у франшизі "Гаррі Поттер". Щоправда, глядачі побачать зірку не на екрані.

Про актор оголосив на своїй сторінці в Instagram.

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Том Фелтон знову зіграє Драко Малфоя

37-річний актор через 14 років після прем'єри останнього фільму франшизи "Гаррі Поттер" знову повернеться до ролі шкільного ворога головного героя, Драко Малфоя.

Щоправда, цього разу Фелтон зіграє культову ролі не у кіно, а у бродвейській постановці "Гаррі Поттер і прокляте дитя".

"Це ситуація, в якій хочеться себе вщипнути. Я все ще думаю, що це сон. Я відпустив цього персонажа 16 років тому, а тепер отримав шанс знову увійти в його роль — цього разу як батько, в новій історії — я зустрічаюся з Драко як дорослий, і це дуже бентежно", — поділився Фелтон.

Постановки за участі актора будуть ставитися у Lyric Theatre в Нью-Йорку з 11 листопада. Побачити виставу можна буде протягом 19 тижнів.

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