Том Фелтон снова сыграет Драко Малфоя — видео

Том Фелтон. Фото: instagram.com/t22felton

Британский актер Том Фелтон снова вернется к своей легендарной роли Драко Малфоя во франшизе "Гарри Поттер". Правда, зрители увидят звезду не на экране.

Об этом актер объявил на своей странице в Instagram.

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Том Фелтон снова сыграет Драко Малфоя

37-летний актер спустя 14 лет после премьеры последнего фильма франшизы "Гарри Поттер" снова вернется к роли школьного врага главного героя, Драко Малфоя.

Правда, на этот раз Фелтон сыграет культовую роль не в кино, а в бродвейской постановке "Гарри Поттер и проклятое дитя".

"Это ситуация, в которой хочется себя ущипнуть. Я все еще думаю, что это сон. Я отпустил этого персонажа 16 лет назад, а теперь получил шанс снова войти в его роль — на этот раз как отец, в новой истории — я встречаюсь с Драко как взрослый, и это очень волнительно", — поделился Фелтон.

Постановки с участием актера будут ставиться в Lyric Theatre в Нью-Йорке с 11 ноября. Увидеть спектакль можно будет в течение 19 недель.

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