Сериал Гарри Поттер — Джоан Роулинг высказалась об экранизации

Джоан Роулинг. Фото: x.com/jk_rowling

Британская писательница Джоан Роулинг прокомментировала новую экранизацию серии ее книг "Гарри Поттер". Автор стала исполнительным продюсером проекта.

О впечатлениях писательницы от работы над сериалом пишет The Hollywood Reporter.

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Телеканал HBO активно работает над созданием новой адаптации культовой франшизы "Гарри Поттер". Роулинг также присоединилась к команде в качестве исполнительного продюсера и помогает сценаристам с написанием эпизодов. Писательница уже успела поделиться с поклонниками первыми впечатлениями от будущего сериала.

"Я прочитала первые два эпизода будущего сериала о Гарри Поттере от HBO, и они такие, такие, такие замечательные. Я тесно сотрудничаю с чрезвычайно талантливыми сценаристами", — сказала Роулинг.

Пиьсменница Джоан Роулинг. Фото: x.com/jk_rowling

Напомним, что недавно поклонники наконец узнали имена актеров, которые воплотят на экране "золотую тройку" — Гарри, Рона и Гермиону. А также стало известно, кто получил роли Дурслей, Мелфоев и других персонажей.