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Главная Кино Джоан Роулинг прокомментировала новую экранизацию "Гарри Поттера"

Джоан Роулинг прокомментировала новую экранизацию "Гарри Поттера"

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Дата публикации 25 июня 2025 09:45
Сериал Гарри Поттер — Джоан Роулинг высказалась об экранизации
Джоан Роулинг. Фото: x.com/jk_rowling
Ключові моменти Джоан Роулинг высказалась о сериале "Гарри Поттер"

Британская писательница Джоан Роулинг прокомментировала новую экранизацию серии ее книг "Гарри Поттер". Автор стала исполнительным продюсером проекта.

О впечатлениях писательницы от работы над сериалом пишет The Hollywood Reporter.

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Джоан Роулинг высказалась о сериале "Гарри Поттер"

Телеканал HBO активно работает над созданием новой адаптации культовой франшизы "Гарри Поттер". Роулинг также присоединилась к команде в качестве исполнительного продюсера и помогает сценаристам с написанием эпизодов. Писательница уже успела поделиться с поклонниками первыми впечатлениями от будущего сериала.

"Я прочитала первые два эпизода будущего сериала о Гарри Поттере от HBO, и они такие, такие, такие замечательные. Я тесно сотрудничаю с чрезвычайно талантливыми сценаристами", — сказала Роулинг.

Джоан Роулінг - фото
Пиьсменница Джоан Роулинг. Фото: x.com/jk_rowling

Напомним, что недавно поклонники наконец узнали имена актеров, которые воплотят на экране "золотую тройку" — Гарри, Рона и Гермиону. А также стало известно, кто получил роли Дурслей, Мелфоев и других персонажей.

канал HBO сериал Гарри Поттер книга Джоан Роулинг
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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