Рансом-Каньон 2 сезон — Netflix объявил о продолжении

Сериал "Рансом-Каньон". Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix порадовал поклонников радостной новостью. Современный вестерн-сериал "Рансом-Каньон" официально продлили на второй сезон.

Об этом сообщили на странице сервиса в Instagram.

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Спустя два месяца после премьеры первого сезона Netflix объявил о продлении вестерна, который покорил зрителей.

Сюжет сериала разворачивается в тихом городке в Техасе, где три влиятельные семьи владельцев ранчо ведут ожесточенную борьбу не только за землю и наследство, но и за сердца любимых. Один из главных героев — Стейтен Киркланд переживает глубокую потерю. Его жена и сын погибли при загадочных обстоятельствах. Решив во что бы то ни стало узнать правду, он начинает собственное расследование. Поддержку Стейтен находит в Квинн О'Грейди — харизматичной владелице танцевального клуба, которая только что вернулась из Нью-Йорка. Однако она не единственная "новенькая" в городе - вместе с ней приезжают и те, кто имеет собственные планы на плодородные земли ранчо.

Главные роли в первом сезоне исполнили Джош Дюамель, Минка Келли, Оуэн Маккен, Лиззи Грин и другие. Ожидается, что основной каст в полном составе вернется в проект.

Напомним, на Prime Video вышел новый криминальный сериал со звездой "Сверхъестественного". А также мы писали, что Джоан Роулинг прокомментировала новую экранизацию "Гарри Поттера".