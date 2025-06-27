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Головна Кіно На Netflix вийшов довгоочікуваний фінал "Гри в кальмара"

На Netflix вийшов довгоочікуваний фінал "Гри в кальмара"

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 12:17
Гра в кальмара 3 сезон — де дивитися фінальні серії онлайн
Постер серіалу "Гра в кальмара". Фото: Netflix
Ключові моменти Фінал "Гри в кальмара" — що відомо

На стрімінговому сервісі Netflix нарешті вийшов довгоочікуваний третій сезон "Гри в кальмара". Останні шість епізодів поставлять фінальну крапку в історії, що вже стала культовою.

Новини.LIVE розповідають детальніше.

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Фінал "Гри в кальмара" — що відомо

У нових серіях випробування у грі стануть ще жорстокішими та кривавішими. Сон Гі Хун, гравець під номером 456, змушений повернутися до змагання після невдалої спроби опору. Тим часом Фронтмен, який раніше маскувався під гравця 001, готується до прибуття елітних гостей, що прагнуть на власні очі побачити людські муки. Його брат, Джун Хо, не припиняє пошуків загадкового острова та правди. Напруга на арені та поза нею зростає щосекунди.

Фінальний сезон став найкоротшим та налічує усього шість серій. Вони вже доступні для перегляду онлайн в українському дубляжі та з субтитрами на Netflix.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix US (@netflix)

У мережі віддані шанувальники, які вже встигли подивитися перші епізоди, діляться враженнями.

"Яка напруга! У мене буквально мурахи від цього...".

"Я не був готовий до цього, після 2 епізоду мені потрібна пауза".

"Я так довго чекала на це! Нарешті".

"Netflix, що ви наробили? Я не можу відірватися".

Нагадаємо, раніше Фронтмен з "Гри в  кальмара" розкрив секрети про 3 сезон серіалу.

А також ми писали про новий корейський трилер, який набирає популярності в мережі.

серіал Netflix Гра в кальмара Прем'єра трилери
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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