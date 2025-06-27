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Главная Кино На Netflix вышел долгожданный финал "Игры в кальмара"

На Netflix вышел долгожданный финал "Игры в кальмара"

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 12:17
Игра в кальмара 3 сезон — где смотреть финальные серии онлайн
Постер сериала "Игра в кальмара". Фото: Netflix
Ключові моменти Финал "Игры в кальмара" — что известно

На стриминговом сервисе Netflix наконец вышел долгожданный третий сезон "Игры в кальмара". Последние шесть эпизодов поставят финальную точку в истории, которая уже стала культовой.

Новини.LIVE рассказывают подробнее.

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Финал "Игры в кальмара" — что известно

В новых сериях испытания в игре станут еще более жестокими и кровавыми. Сон Ги Хун, игрок под номером 456, вынужден вернуться к соревнованию после неудачной попытки сопротивления. Тем временем Фронтмен, который ранее маскировался под игрока 001, готовится к прибытию элитных гостей, стремящихся воочию увидеть человеческие муки. Его брат, Джун Хо, не прекращает поисков загадочного острова и правды. Напряжение на арене и вне ее растет каждую секунду.

Финальный сезон стал самым коротким и насчитывает всего шесть серий. Они уже доступны для просмотра онлайн в украинском дубляже и с субтитрами на Netflix.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix US (@netflix)

В сети преданные поклонники, которые уже успели посмотреть первые эпизоды, делятся впечатлениями.

"Какое напряжение! У меня буквально мурашки от этого...".

"Я не был готов к этому, после 2 эпизода мне нужна пауза".

"Я так долго ждала этого! Наконец-то".

"Netflix, что вы наделали? Я не могу оторваться".

Напомним, ранее Фронтмен из "Игры в кальмара" раскрыл секреты о 3 сезоне сериала.

А также мы писали о новом корейском триллере, который набирает популярности в сети.

сериал Netflix Игра в кальмара Премьера триллеры
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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