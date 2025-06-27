Олимпо 2025 - сюжет, актеры и где смотреть

Сериал "Олимпо". Фото: Netflix

На стриминговом сервисе Netflix вышел новый сериал "Олимпо". Спортивная драма стремительно набирает просмотры в сети и завоевывает расположение зрителей.

Новини.LIVE рассказывает подробности.

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О чем сериал "Олимпо"

Сюжет драмы разворачивается в испанском спортивном центре CAR Pirineos, где место есть только для самых талантливых и одаренных молодых спортсменов. Здесь каждый стремится стать лучшим и достичь самых высоких вершин. Среди них и Амая — капитан национальной сборной по художественному плаванию. Девушка привыкла быть идеальной во всем и не обращать внимания на трудности. Но после того, как одна из пловчих теряет сознание во время тренировок, девушка начинает выяснять, какова настоящая цена спортивного триумфа.

Главные роли в сериале исполнили Клара Галле, Нира Осахия и Агустин Делла Корте.

Первый сезон драмы насчитывает восемь эпизодов, которые можно посмотреть онлайн на украинском языке на Netflix.

Испанский сериал уже успел собрать по большей части положительные отзывы от зрителей, которые уже ждут второй сезон, а вот на IMDb драма получила оценку 5,8 из 10.

Напомним, на Netflix вышел финальный сезон "Игры в кальмара". А также мы писали о новом криминальном экшне с Дженсеном Эклзом.