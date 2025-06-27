Кращі мінісеріали на Amazon Prime Video — що подивитися на вихідні

Серіал "Англійка". Фото: Amazon Prime Video

Без затягнутих сюжетних ліній і десятків епізодів мінісеріали розповідають захопливі історії. Серед проєктів Amazon Prime Video є кілька особливо вдалих — атмосферних, емоційних і з потужною акторською грою.

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НульНульНуль (8 серій)

Старий італійський мафіозі Дон Муно ховаєтсья від закону у своєму гірському бункері. Але одного дня він вирішує покинути своє укриття, щоб провернути ще одну велику угоду. Однак Дон Муно навіть не здогадується, що його прагне посунути з місця власний онук.

Загублені квіти Еліс Гарт (7 серій)

Після смерті батьків 9-річна Еліс вирушає жити до бабусі на квіткову ферму. Там вона не лише вчиться розуміти мову квітів, а й відкриває темні таємниці своєї родини та перетворюється з маленької дівчинки на дорослу жінку.

Англійка (6 серій)

Леді Корнелія Локк залишає своє життя в Англії та вирушає на Дикий Захід, аби помститися винним у смерті її сина. Дорогою вона зустрічає корінного американця Елі Віппа, який служив кавалеристом-розвідником в армії США і тепер прагне отримати обіцяну йому землю.

Підземна залізниця (10 серій)

Темношкіра рабиня Кора знемагає від тяжкої праці на бавовняних плантаціях Вірджинії та тільки і мріє, що про свободу. Одного дня вона зустрічає раба-новобранця Цезаря, який розповідає дівчині про таємну систему тунелів по країні, яка дозволить їм втекти. Але шлях до свободи буде складним та небезпечним.

Занадто старий, щоб померти молодим (10 серій)

Мартін Джонс веде подвійне життя — вдень він детектив поліції, а вночі безжальний вбивця. Після смерті свого напарника чоловік розуміє, що більше не може так жити, але піти зі світу, де усім заправляють злочинці, не так просто.

Нагадаємо, на Prime Video вийшов новий кримінальний серіал із зіркою "Надприродного". А також ми писали про 4 нові науково-фантастичні серіали, які ви могли пропустити.