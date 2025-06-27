Лучшие мини-сериалы на Amazon Prime Video — что посмотреть на выходные

Сериал "Англичанка". Фото: Amazon Prime Video

Без затянутых сюжетных линий и десятков эпизодов мини-сериалы рассказывают увлекательные истории. Среди проектов Amazon Prime Video есть несколько особенно удачных — атмосферных, эмоциональных и с мощной актерской игрой.

Новини.LIVE делятся подборкой.

Реклама

Читайте также:

НольНольНоль (8 серий)

Старый итальянский мафиози Дон Муно скрывается от закона в своем горном бункере. Но однажды он решает покинуть свое укрытие, чтобы провернуть еще одну крупную сделку. Однако Дон Муно даже не догадывается, что его стремится подвинуть с места собственный внук.

Потерянные цветы Элис Харт (7 серий)

После смерти родителей 9-летняя Элис отправляется жить к бабушке на цветочную ферму. Там она не только учится понимать язык цветов, но и открывает темные тайны своей семьи и превращается из маленькой девочки во взрослую женщину.

Англичанка (6 серий)

Леди Корнелия Локк оставляет свою жизнь в Англии и отправляется на Дикий Запад, чтобы отомстить виновным в смерти ее сына. По дороге она встречает коренного американца Эли Уиппа, который служил кавалеристом-разведчиком в армии США и теперь стремится получить обещанную ему землю.

Подземная железная дорога (10 серий)

Темнокожая рабыня Кора изнемогает от тяжелого труда на хлопковых плантациях Вирджинии и только и мечтает, что о свободе. Однажды она встречает раба-новобранца Цезаря, который рассказывает девушке о тайной системе туннелей по стране, которая позволит им сбежать. Но путь к свободе будет сложным и опасным.

Слишком стар, чтобы умереть молодым (10 серий)

Мартин Джонс ведет двойную жизнь - днем он детектив полиции, а ночью безжалостный убийца. После смерти своего напарника мужчина понимает, что больше не может так жить, но уйти из мира, где всем заправляют преступники, не так просто.

Напомним, на Prime Video вышел новый криминальный сериал со звездой "Сверхъестественного". А также мы писали о 4 новых научно-фантастических сериалах, которые вы могли пропустить.