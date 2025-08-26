Видео
Известная украинская актриса похудела с помощью уколов — фото

Известная украинская актриса похудела с помощью уколов — фото

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 18:17
Елена Светлицкая похудела с помощью уколов - фото
Актриса Елена Светлицкая. Фото: instagram.com/olena_svitlytska/

Украинская актриса Елена Светлицкая поделилась с поклонниками секретами своей стройной талии. Звезда призналась, что решилась на инъекции препарата, который является одним из аналогов известного в Голливуде "Оземпика".

Об этом Елена рассказала на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Елена Светлицкая об инъекциях похудения

Звезда честно призналась, что изменила свое мнение относительно уколов и таблеток и еще 5 лет назад была против любых вмешательств. Однако этой зимой пережила боль, которую она пыталась заглушить едой. Переедание вернули ее к страшной булимии.

"По ночам я рыдала, подавляла свои переживания едой, а потом рвала в слезах. Сама не верю, что все это происходило со мной. Психологи, специалисты по РХП, медитации, спорт — ничего не могло остановить этот ад", — поделилась актриса.

Светлицкая рассказала, что последней точкой, чтобы попробовать уколы для похудения, стало то, что ее дочь Вера увидела, как актриса плачет над унитазом. Звезда решила, что не хочет подавать такой пример своим детям.

Она рассказала, что врач ей назначила препарат для диабетиков, который является одним из аналогов известно "Оземпика". За счет определенных компонентов, он продлевает процесс пищеварения и человек дольше чувствует насыщение и не переедает.

Звезда также похвасталась стройной фигурой в желто-зеленом бикини на фоне белого песка и морских волн.

Відома українська акторка схудла за допомогою уколів — фото - фото 1
Фигура Елены Светлицкой. Фото: instagram.com/olena_svitlytska/
Відома українська акторка схудла за допомогою уколів — фото - фото 2
Стройная Елена Светлицкая. Фото: instagram.com/olena_svitlytska/

Внимание! Не стоит употреблять никакие лекарственные средства без назначений специалиста. Они могут причинить непоправимый вред вашему здоровью!

Напомним, ранее актриса Наталья Денисенко спрогнозировала, что после победы в полномасштабной войне украинское кино станет конкурентом Голливуда. Также оскароносный украинский режиссер Мстислав Чернов рассказал подробнее о своем новом фильме "2000 метров до Андреевки".

Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
