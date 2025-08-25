Наталка Денисенко спрогнозувала майбутнє українського кіно

Українська акторка Наталка Денисенко. Фото: natalka_denisenko/Instagram

Українська акторка Наталія Денисенко спрогнозувала майбутнє українського кіно. За її словами, після перемоги у повномасштабній війні українське кіно стане конкурентом Голлівуду.

Про це Наталка Денисенко сказала в ефірі Вечір.LIVE.

Денисенко про розвиток українського кіно

Денисенко згадала, як ще у 2010 роках російські актори на знімальних майданчиках отримували особливі умови, тоді як українські змушені були працювати в гірших обставинах. Нині, за її словами, ситуація змінилася, і всі зрозуміли, "хто є хто".

"Я починала зніматися з 2010 року. І звичайно, коли ти потрапляв на майданчик, то наші актори всі, і я, і народні артисти, сиділи в кімнаті. А в російських акторів були свої гримерки. І це нормальна історія, бо дійсно продюсери ось так вибудовували все. Їм гарні гонорари й гарні умови, а наші актори можуть і так грати. І дійсно зараз інша ситуація, і всі зрозуміли хто є хто", — зазначила Денисенко.

Водночас акторка наголосила, що українські актори нічим не поступаються європейським, а часто навіть перевершують їх у майстерності та швидкості роботи.

"Я чекаю той, час, коли буде мирна Україна. У нас є все для того, щоб створювати кіно світового рівня: унікальні локації, сучасна техніка, талановиті актори, режисери, костюмери, гримери. Наші глядачі вже сьогодні готові платити за якісне українське кіно, яке вже у нас виходить знімати в тих жахливих умовах, які зараз є", — пояснила Денисенко.

