Рівень Голлівуду — Денисенко про майбутнє українського кіно

Рівень Голлівуду — Денисенко про майбутнє українського кіно

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 09:43
Наталка Денисенко спрогнозувала майбутнє українського кіно
Українська акторка Наталка Денисенко. Фото: natalka_denisenko/Instagram

Українська акторка Наталія Денисенко спрогнозувала майбутнє українського кіно. За її словами, після перемоги у повномасштабній війні українське кіно стане конкурентом Голлівуду.

Про це Наталка Денисенко сказала в ефірі Вечір.LIVE.

Читайте також:

Денисенко про розвиток українського кіно

Денисенко згадала, як ще у 2010 роках російські актори на знімальних майданчиках отримували особливі умови, тоді як українські змушені були працювати в гірших обставинах. Нині, за її словами, ситуація змінилася, і всі зрозуміли, "хто є хто".

"Я починала зніматися з 2010 року. І звичайно, коли ти потрапляв на майданчик, то наші актори всі, і я, і народні артисти, сиділи в кімнаті. А в російських акторів були свої гримерки. І це нормальна історія, бо дійсно продюсери ось так вибудовували все. Їм гарні гонорари й гарні умови, а наші актори можуть і так грати. І дійсно зараз інша ситуація, і всі зрозуміли хто є хто", — зазначила Денисенко.

Водночас акторка наголосила, що українські актори нічим не поступаються європейським, а часто навіть перевершують їх у майстерності та швидкості роботи.

"Я чекаю той, час, коли буде мирна Україна. У нас є все для того, щоб створювати кіно світового рівня: унікальні локації, сучасна техніка, талановиті актори, режисери, костюмери, гримери. Наші глядачі вже сьогодні готові платити за якісне українське кіно, яке вже у нас виходить знімати в тих жахливих умовах, які зараз є", — пояснила Денисенко.

Раніше ми розповідали про три українські комедії, які подарують віру в кохання.

Також ми інформували про психологічний трилер "Чорний лебідь", який вийшов у 2010 році та досі залишається улюбленцем серед глядачів.

кінотеатри актори Наталка Денисенко українські фільми театри
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
