Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно 3 українські комедії, які подарують віру в кохання

3 українські комедії, які подарують віру в кохання

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 17:16
Кращі українські комедії — що подивитися у вихідні
Кадр з фільму "Песики". Фото: Новий Канал

Комедії про кохання поєднують гумор, щирість, тепло та надію. Такі фільми відмінно підіймають настрій та зближують.

Новини.LIVE діляться добіркою українських стрічок.

Реклама
Читайте також:

Сусідка (2022)

Головний герой — затятий холостяк Петро, який не хоче серйозних стосунків, а весь вільний час проводить на вечірках та у нічних клубах. Його найкращий друг б'ється із ним об заклад, що той не зможе прожити із жінкою під одним дахом і місяця. "Кандидатку" довго шукати не довелося — нею стала сестра найкращого друга Петра, яку зіграла Ксенія Мішина.

"Коли ти вийдеш заміж" (2025)

Експертці з живопису Ксенії зраджує наречений. Дівчина намагається побудувати нове життя і вирушає з подружкою на відпочинок у Хорватію. Там на героїню чекають не лише пригоди й кримінал, а й серце красунчика.

 

"Песики" (2025)

Стрічка розповідає історію про рієлторку Яну, яка будує успішну кар'єру, проте їй не щастить у коханні. Дівчина з дитинства дуже мріяла про песика, проте матір постійно їй відмовляла. Героїня стикається з тим, що кожен її коханець перетворюється на песика.

Нагадаємо, раніше ми писали про психологічний трилер "Жінка у вікні", який справді варто подивитись. Також ми розповідали, чи буде продовження серіалу "Жіночий лікар".

фільм українські зірки кохання комедія стосунки
Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації