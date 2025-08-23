Кращі українські комедії — що подивитися у вихідні

Кадр з фільму "Песики". Фото: Новий Канал

Комедії про кохання поєднують гумор, щирість, тепло та надію. Такі фільми відмінно підіймають настрій та зближують.

Новини.LIVE діляться добіркою українських стрічок.

Сусідка (2022)

Головний герой — затятий холостяк Петро, який не хоче серйозних стосунків, а весь вільний час проводить на вечірках та у нічних клубах. Його найкращий друг б'ється із ним об заклад, що той не зможе прожити із жінкою під одним дахом і місяця. "Кандидатку" довго шукати не довелося — нею стала сестра найкращого друга Петра, яку зіграла Ксенія Мішина.

"Коли ти вийдеш заміж" (2025)

Експертці з живопису Ксенії зраджує наречений. Дівчина намагається побудувати нове життя і вирушає з подружкою на відпочинок у Хорватію. Там на героїню чекають не лише пригоди й кримінал, а й серце красунчика.

"Песики" (2025)

Стрічка розповідає історію про рієлторку Яну, яка будує успішну кар'єру, проте їй не щастить у коханні. Дівчина з дитинства дуже мріяла про песика, проте матір постійно їй відмовляла. Героїня стикається з тим, що кожен її коханець перетворюється на песика.

Нагадаємо, раніше ми писали про психологічний трилер "Жінка у вікні", який справді варто подивитись.